住得好丨紅磡小單位採日式侘寂美學設計　鬧市中遁入禪門

近年備受追棒的日式侘寂（wabisabi）美學，講求欣賞世間萬物原本的缺陷美，強調事物質樸自然的感覺。鑑於屋主希望構建一個繁華鬧市中的生活綠洲，香港室內設計工作室Otherwhere Studio（山外工作室）向日式侘寂風格取經，重新演繹這個位於紅磡的小巧單位。 屋主有感單位的周邊環境過於繁喧，身心時常處於緊繃狀態，故設計團隊參考日式侘寂美學，結合適當的粗獷質感元素及留白空間，助屋主一家三口重新打造一個寧靜樸實、舒適自在的生活空間。

位於大門位置的自然石板，讓屋主甫進家中便能感受到家居的靜謐，逃離急速的城市生活節奏。設計師把單位劃分為多個開放式區域，包括玄關、廚房、飯廳、客廳和多用途房間，並飾以天然石板、洗水石、木材及藝術塗漆，這些沒有過多修飾的素材憑藉微妙的顏色和紋理，為空間注入藝術感，同時提升自然氣息。 為了促進屋主一家三口的親子時光，設計團隊特意打通主活動區域的空間佈局，將不同空間以趟門劃分，需要時可完全打開，以提高空間流動性。由於單位不設特定空間，佈局可隨生活需求而改變用途，切合不同家庭成員所需。 點圖放大逐格睇日式 侘寂美學設計