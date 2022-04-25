住得好丨紅磡小單位採日式侘寂美學設計　鬧市中遁入禪門

近年備受追棒的日式侘寂（wabisabi）美學，講求欣賞世間萬物原本的缺陷美，強調事物質樸自然的感覺。鑑於屋主希望構建一個繁華鬧市中的生活綠洲，香港室內設計工作室Otherwhere Studio（山外工作室）向日式侘寂風格取經，重新演繹這個位於紅磡的小巧單位。
屋主有感單位的周邊環境過於繁喧，身心時常處於緊繃狀態，故設計團隊參考日式侘寂美學，結合適當的粗獷質感元素及留白空間，助屋主一家三口重新打造一個寧靜樸實、舒適自在的生活空間。
位於大門位置的自然石板，讓屋主甫進家中便能感受到家居的靜謐，逃離急速的城市生活節奏。設計師把單位劃分為多個開放式區域，包括玄關、廚房、飯廳、客廳和多用途房間，並飾以天然石板、洗水石、木材及藝術塗漆，這些沒有過多修飾的素材憑藉微妙的顏色和紋理，為空間注入藝術感，同時提升自然氣息。
為了促進屋主一家三口的親子時光，設計團隊特意打通主活動區域的空間佈局，將不同空間以趟門劃分，需要時可完全打開，以提高空間流動性。由於單位不設特定空間，佈局可隨生活需求而改變用途，切合不同家庭成員所需。
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睡房空間以原木材質與藝術塗漆為基調，省卻繁複的家飾，以極簡設計營造安靜祥和、寬敞明朗的氛圍。浴室則以黑色為主調，配合天然粗獷質感的石材，展現細膩雋永的品味，從而締造恬靜的生活氛圍。
這個生活空間成屋主一家三口提供繁華鬧市的世外桃源，沒有過份修飾的天然材質碰撞出侘寂之美，一切顯得隨意自然，突顯從喧囂中獲取寧靜的那份珍貴。
題目由編輯所擬，原文連結為：【家居裝潢】當侘寂美學融入粗獷質感，俐落設計演繹寂謐的現代住宅