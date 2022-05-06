住得好丨紅磡黃埔花園單位大裝修　採用SPC石塑地板建造兒童天地

這次住得好的主角是居於藍籌屋苑紅磡黃埔花園的四人家庭，由於原先裝修已十分殘舊，戶主決定將單位大執，包括將梗廚改成開放式廚房，擴闊空間感，地板鋪了更適合小孩生活的SPC 石塑地板，裝修時處處為他們著想。

牆身廚櫃統一用粉藍色 增添活潑感

今次介紹的紅磡黃埔花園實用面積近700呎，原則兩房，戶主改成三房，黃埔花園絕大部份的單位都是鑽石廳設計，今次的單位亦不例外，而且是頂層的「縮則」單位，除了是電梯不到的樓層，面積亦比樓下的同類單位為細。

為了令單位的空間更好利用，戶主做了不少規劃上的改動，如將「梗廚」改裝成開放式廚房，由於廚房面積夠大，順理成章把餐桌放進廚房，亦模糊了空間的界線，視覺上更加開揚，餐桌選用簡單的木色餐桌，增添空間的溫度，讓家人在此用餐更溫韾。

客廳一邊的牆身髹上了粉藍色，與廚房的藍色廚櫃互相呼應，小孩房的床、櫃都沿用了粉藍色，統一全屋的色調，亦增添了單位用色的層次感及活潑感，更有北歐風的感覺。