住得好丨紅磡黃埔花園單位大裝修　採用SPC石塑地板建造兒童天地

這次住得好的主角是居於藍籌屋苑紅磡黃埔花園的四人家庭，由於原先裝修已十分殘舊，戶主決定將單位大執，包括將梗廚改成開放式廚房，擴闊空間感，地板鋪了更適合小孩生活的SPC 石塑地板，裝修時處處為他們著想。
牆身廚櫃統一用粉藍色 增添活潑感
今次介紹的紅磡黃埔花園實用面積近700呎，原則兩房，戶主改成三房，黃埔花園絕大部份的單位都是鑽石廳設計，今次的單位亦不例外，而且是頂層的「縮則」單位，除了是電梯不到的樓層，面積亦比樓下的同類單位為細。
為了令單位的空間更好利用，戶主做了不少規劃上的改動，如將「梗廚」改裝成開放式廚房，由於廚房面積夠大，順理成章把餐桌放進廚房，亦模糊了空間的界線，視覺上更加開揚，餐桌選用簡單的木色餐桌，增添空間的溫度，讓家人在此用餐更溫韾。
客廳一邊的牆身髹上了粉藍色，與廚房的藍色廚櫃互相呼應，小孩房的床、櫃都沿用了粉藍色，統一全屋的色調，亦增添了單位用色的層次感及活潑感，更有北歐風的感覺。
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SPC 石塑地板觸感較地磚好 更適合有小孩的家庭
戶主在客廳新間了一幅間牆櫃，面向客廳的一邊變成電視牆，並整合了電線藏進牆身，背後改成書房，令到空間視覺更為乾淨及完整，在大廳亦擺放了各式各樣的兒童玩樂設施，儼如變成了他們的小天地。主人睡房亦設了地台床，方便收納衣物及雜物。
為了令兩位小孩在家中玩耍更舒適，戶主選購地板時決定採用SPC 石塑地板，石塑地板近年亦有不少家庭選用，觸感上比地磚好，不太硬身及不會冰冷，無需擔心小孩碰撞跌倒疼痛，而且亦都耐磨耐刮，打理容易，裝修時候處處都為小孩著想。
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單位：紅磡黃埔花園
面積：687平方呎
裝修費用：72.87萬元
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