住得好丨細單位壓迫感好大？選用玻璃元素有效增加空間感！

香港寸金尺土，一個實用面積300呎的細單位，樓價隨時要400至500萬元，首置人士資金有限，通常都是買細單位上車，如果不想單位太大壓迫感，裝修時應該考慮多用玻璃元素。
玻璃做間隔 近年大熱
玻璃是家居裝修很常用的物料元素，除了窗、浴屏之外，愈來愈多人喜歡將玻璃變做間隔，與近年流行的工業風有密切關係，不過除了工業風之外，其實玻璃亦能配搭其他風格的家居。
想增加空間感，可以考慮多用透光的間隔，這裡不是叫大家將單位全部牆身打通做開放式，因為不是很多人喜歡完全開放的空間。例如考慮透過半牆半玻璃的設計，適用於睡房、客廳或廚房的分隔，令到室內感覺更加通透。
半牆半玻璃 有效阻隔油煙又有空間感
以這個紅磡黃埔花園單位為例，實用面積只有389平方呎，是屋苑最細的戶型，而且又是鑽石廳客廳，三尖八角。因為戶主不想完全打通做開放式廚房，於是透過半牆半玻璃的設計，模糊了客廳與廚房之間的界線，令兩個區域光線能互相滲透，這種半開放式廚房的做法，亦愈來愈多香港人喜愛；至於睡房亦運用了玻璃跟書房及客廳做分隔。
如果想再進取一點，可以選擇全幅玻璃做間隔，例如香港仔珍寶大廈這個單位，原本屬於眼鏡房開則，不少香港舊屋苑例如藍籌屋苑沙田第一城及將軍澳新都城都是這種開則，眼鏡房除了缺乏牆身可以利用外，亦較為侷促，這位戶主就將眼鏡房打通，然後再用黑框玻璃做間隔及門，令這個只有335平方呎的細單位視野更加通透。如果情況許可之下，下次裝修亦不妨多用玻璃物料做家居設計，或會令你有意想不到的效果。
作者：好師傅裝修設計平台