住得好丨細單位壓迫感好大？選用玻璃元素有效增加空間感！

香港寸金尺土，一個實用面積300呎的細單位，樓價隨時要400至500萬元，首置人士資金有限，通常都是買細單位上車，如果不想單位太大壓迫感，裝修時應該考慮多用玻璃元素。

玻璃做間隔 近年大熱

玻璃是家居裝修很常用的物料元素，除了窗、浴屏之外，愈來愈多人喜歡將玻璃變做間隔，與近年流行的工業風有密切關係，不過除了工業風之外，其實玻璃亦能配搭其他風格的家居。

想增加空間感，可以考慮多用透光的間隔，這裡不是叫大家將單位全部牆身打通做開放式，因為不是很多人喜歡完全開放的空間。例如考慮透過半牆半玻璃的設計，適用於睡房、客廳或廚房的分隔，令到室內感覺更加通透。

半牆半玻璃 有效阻隔油煙又有空間感

以這個紅磡黃埔花園單位為例，實用面積只有389平方呎，是屋苑最細的戶型，而且又是鑽石廳客廳，三尖八角。因為戶主不想完全打通做開放式廚房，於是透過半牆半玻璃的設計，模糊了客廳與廚房之間的界線，令兩個區域光線能互相滲透，這種半開放式廚房的做法，亦愈來愈多香港人喜愛；至於睡房亦運用了玻璃跟書房及客廳做分隔。