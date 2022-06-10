住得好丨荔灣花園無印風家居 一家四口400呎安樂窩 靠地台床、碌架床慳位

圓弧型設計組合櫃 兼顧美觀與實用性

戶主趁最近樓市在疫情期間有輕微回落之際，便把握機會入市置業，亦能夠住近家人舊居，方便互相照應。不過在置業時已經花費了一大筆費用，裝修預算上比較緊張，所以今次幫戶主做裝修設計的裝修師傅，亦盡量務實，能夠不用「大執」的地方，只是輕微翻新即可，慳錢裝修之餘亦能夠執靚單位。

而戶主希望把單位裝修到簡潔舒適即可，用色盡量用米白、米黃色和諧感較重的色調。客廳的電視櫃就用圓弧的設計，令組合櫃更有一體的感覺，視覺上更有柔和動感，亦有大量的收納空間，兼顧美觀及實用性。因為上手業主裝修的假天花及及凹入式燈槽，保養良好，所以決定保留，從而節省一筆。