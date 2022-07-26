住得好丨貓奴必睇！兩人七貓住700呎村屋 簡約風家居 空間闊落 貓咪可以盡情玩！

很多人都喜歡養寵物，在設計家居時亦會處處為牠們著想，而今次戶主居於700呎的村屋單位，一屋除了兩位主人之外，還有七隻貓，這樣單位就成了九口安樂窩。

單位結合現代型格＋日系無印風

兩位主人喜歡的風格各異，男主人較喜歡深色及現代型格風，但女主人就鍾意無印風，因而設計師需要巧妙地結合兩種風格元素。單位主色為木色，但同時選用黑、深灰及水泥色的傢俬，作為互相襯托。例如單位大門及睡房門同樣是木色，但門柄就選用了黑色，配搭起來亦十分好看。