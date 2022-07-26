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2022-07-26 17:08:52

住得好丨貓奴必睇！兩人七貓住700呎村屋 簡約風家居 空間闊落 貓咪可以盡情玩！

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住得好丨貓奴必睇！兩人七貓住700呎村屋 簡約風家居 空間闊落 貓咪可以盡情玩！

住得好丨貓奴必睇！兩人七貓住700呎村屋 簡約風家居 空間闊落 貓咪可以盡情玩！

很多人都喜歡養寵物，在設計家居時亦會處處為牠們著想，而今次戶主居於700呎的村屋單位，一屋除了兩位主人之外，還有七隻貓，這樣單位就成了九口安樂窩。

單位結合現代型格＋日系無印風

兩位主人喜歡的風格各異，男主人較喜歡深色及現代型格風，但女主人就鍾意無印風，因而設計師需要巧妙地結合兩種風格元素。單位主色為木色，但同時選用黑、深灰及水泥色的傢俬，作為互相襯托。例如單位大門及睡房門同樣是木色，但門柄就選用了黑色，配搭起來亦十分好看。

單位結合現代型格＋日系無印風 單位結合現代型格＋日系無印風 單位結合現代型格＋日系無印風 單位結合現代型格＋日系無印風 單位結合現代型格＋日系無印風

選用寵物友善物料

戶主有大量的雜物需要儲存，亦希望居室保持整潔，選擇了訂造多個高身到頂的大型儲物櫃，因為擔心如果訂造地台，貓咪會鑽進地台而構成危險。物料方面，亦盡量使用寵物友善的物料，如戶主擔心貓咪會不斷抓門，於是選用膠物料代替木皮，雖然物料為膠質，但仿木的像真度非常高，除非近距離觀察，否則難以察覺，既美觀又實用。

而設計師亦特意在大廳預留位置，擺放一個接近兩米高的貓抓架，成為牠們的小天地。而設計師及屋主在設計浴室時，亦顧及到貓咪需要，廁櫃留有一定高度及空間，讓屋主收藏貓砂盤。而客飯廳除了放置電視櫃、電視、梳化及按摩椅就再無其他傢俬，讓牠們玩耍。

 

屋苑：元朗雅麗花園

面積：700呎

裝修費用：52.6萬元

 

作者：好師傅裝修設計平台

訂造高身到頂的大型儲物櫃 廁櫃留有一定高度及空間，讓屋主收藏貓砂盤 廁櫃留有一定高度及空間，讓屋主收藏貓砂盤
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