住得好丨近年新興平靚正SPC石塑地板 同傳統縫地板有咩分別？

如果家居裝修地板物料不想鋪地磚，嫌地磚觸感不好，可以考慮一下鋪砌近年新興的SPC石塑地板，觸感比地磚好，鋪砌方法又簡單，有信心的甚至可以DIY安裝，屬平靚正之選。
SPC 石塑地板薄 一般只有4至6mm
雖然木紋地磚至今仍然是最受歡迎的地板物料，但有一些人不喜歡地磚的質感，觸感太硬又冰冷。據我們好師傅的觀察，近年愈來愈多客人喜歡使用SPC 石塑地板作為鋪砌地板的物料。
SPC石塑地板是甚麼？它的材質主要為天然石粉及PVC複合物，石塑地板通常很薄，厚度只有4至6mm。而石塑地板跟其他無縫地板的結構亦大同小異，主要有3層，面層是耐磨層，為地板提供保護，中層裝飾層就是印有木紋圖案的紙，所以我們肉眼看到的圖案花紋就是這一層。
耐潮耐磨防刮 適合香港環境使用
石塑地板相比其一般無縫地板的好處是，由於它採用混合石材、PVC、穩定劑作為原料，令到地板穩定性及防水效果佳，可以直接濕拖清潔，十分適合香港潮濕的天氣。而且它亦十分耐磨耐刮，有小朋友或貓狗寵物的家庭亦十分合適，不用擔心地板被刮花。對比地磚，石塑地板的觸感較軟身咁溫暖，亦不用怕跌倒撞傷會疼痛。
石塑地板的鋪砌相對上較簡單，是卡扣式設計，有信心的甚至可以自己DIY安裝。如果裝修預算有限，又或者租屋居住，想做一些簡單粉飾，鋪石塑地板亦是不錯的選擇，因為它可以直接安裝在平坦的地台之上，包括原有的地磚，只要足夠平坦就不用拆磚。不過緊記，如果打算鋪在原有的地磚之上，石塑地板與門之間要留超過4至6mm的空間，否則就不能關門。
作者：好師傅裝修設計平台