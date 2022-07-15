住得好丨近年新興平靚正SPC石塑地板 同傳統縫地板有咩分別？

如果家居裝修地板物料不想鋪地磚，嫌地磚觸感不好，可以考慮一下鋪砌近年新興的SPC石塑地板，觸感比地磚好，鋪砌方法又簡單，有信心的甚至可以DIY安裝，屬平靚正之選。

SPC 石塑地板薄 一般只有4至6mm

雖然木紋地磚至今仍然是最受歡迎的地板物料，但有一些人不喜歡地磚的質感，觸感太硬又冰冷。據我們好師傅的觀察，近年愈來愈多客人喜歡使用SPC 石塑地板作為鋪砌地板的物料。

SPC石塑地板是甚麼？它的材質主要為天然石粉及PVC複合物，石塑地板通常很薄，厚度只有4至6mm。而石塑地板跟其他無縫地板的結構亦大同小異，主要有3層，面層是耐磨層，為地板提供保護，中層裝飾層就是印有木紋圖案的紙，所以我們肉眼看到的圖案花紋就是這一層。