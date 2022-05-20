住得好丨鋪地磚對家居觀感的影響可大可小　亂工、工字、人字鋪法有何不同？

上次談到揀內地磚還是歐洲磚，今次說一下磚的排列方法，因為地磚排列方法非常影響一個單位的觀感，而有些鋪砌方法又會影響到裝修費用，所以要慎重考慮。 筆者記得自己第一次為屋企裝修時，只想著挑選地磚的顏色及款式，沒有與裝修師傅夾定用那一種地磚鋪砌方法，師傅就自主幫我決定了亂工橫鋪的方式，猶幸鋪砌出來的感覺亦不錯，而不用叫師傅重鋪。

亂工及工字鋪法最普遍 所以緊記在鋪磚之前要同師傅夾定鋪法，否則鋪完覺得礙眼，只會恨錯難返，口講亦怕雙方理解錯誤，較為穩陣的做法是上網找一些裝修完工的圖片，跟師傅溝通，避免產生誤會。 一般而言，較多人選擇的鋪法是亂工及工字，師傅施工上較為容易，亂工一行磚與下一行磚的錯開距離應該次次不同，距離亦不會太大，是有限度的隨機；而工字鋪法就會整齊一點，但亦有人不喜歡太過工整，正所謂咸魚青菜各有喜愛，兩種鋪法的磚材損耗較少，大約預多5至10%就可以。 點圖看更多亂工及工字鋪法的範例：