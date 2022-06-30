住得好丨馬鞍山舊屋大翻新！變身時尚型格家居 睇住靚景食飯

屋企住得久了，內櫳難免變得殘舊，加上家庭成員的成長，這位馬鞍山翠擁華庭的戶主決定將單位翻新及重新佈局，設計出和諧感十足的安樂窩。
將飯廳重新佈局 令家人用餐時能欣賞風景
今次馬鞍山翠擁華庭的戶主購入單位已超過十年，在日積月累的使用下，單位已十分殘舊，不少電器更已經壞掉，加上屋企收藏太多雜物，原本考慮過買新樓換樓，但發現以同樣的樓價，只能買到面積更細的單位，於是退而求其次，將原本單位做翻新，其中廚房及廁所更是「砍掉重練」，重新鋪過水電及地磚，至於客飯廳及睡房就保留了舊磚，不用鋪過水電，節省了一大筆裝修費。
戶主現職臨床心理學家，之前曾做過插畫師，對自己的設計想法亦有信心，並在上網不斷找其他個案作為參考。
翻新後的家居，用黑、白及灰作為主色調，都是較容易配搭及長青的色系，以大廳為例，大部份傢俬都是米、奶白、及淺木色，柔和的色調令人感到放鬆及平靜，特別是平日生活壓力大的香港人，回到家中需要一個令人安神的空間，戶主又以少量黑色及淺灰色的家品作為襯托，增加層次感，避免用色過於單調乏味。
訂造大型傢俬儲物櫃 收納雜物
單位客飯廳內有兩組大窗，一邊向東望山景，另一邊向西則望吐露港海景，在未裝修前，客廳位於靠近大窗的位置，但戶主希望重新裝修後好好利用窗外的風景，一家人在食飯的時候都能夠望到風景，於是重新佈局將飯廳擺放於大窗位置。另外，在未裝修前，原先屬於兩房間隔，因應兩位兒子的成長，亦希望他們有獨立的空間，於是決定將其中一個房間間細，改成了三房。
戶主有很多嗜好，喜歡看電影、足球及影相，儲了大量的雜物，所以決定在客廳特別訂造了一個大型儲物櫃，收納這些雜物，例如影碟、玩具擺設、菲林相等等。而在走廊位置亦擺放了自己喜歡的電影海報作為裝飾，將單位變成小型博物館。
單位：馬鞍山翠擁華庭
面積：681平方呎
裝修費用：約43萬元
作者：好師傅裝修設計平台