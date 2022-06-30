住得好丨馬鞍山舊屋大翻新！變身時尚型格家居 睇住靚景食飯

屋企住得久了，內櫳難免變得殘舊，加上家庭成員的成長，這位馬鞍山翠擁華庭的戶主決定將單位翻新及重新佈局，設計出和諧感十足的安樂窩。

將飯廳重新佈局 令家人用餐時能欣賞風景

今次馬鞍山翠擁華庭的戶主購入單位已超過十年，在日積月累的使用下，單位已十分殘舊，不少電器更已經壞掉，加上屋企收藏太多雜物，原本考慮過買新樓換樓，但發現以同樣的樓價，只能買到面積更細的單位，於是退而求其次，將原本單位做翻新，其中廚房及廁所更是「砍掉重練」，重新鋪過水電及地磚，至於客飯廳及睡房就保留了舊磚，不用鋪過水電，節省了一大筆裝修費。

戶主現職臨床心理學家，之前曾做過插畫師，對自己的設計想法亦有信心，並在上網不斷找其他個案作為參考。

翻新後的家居，用黑、白及灰作為主色調，都是較容易配搭及長青的色系，以大廳為例，大部份傢俬都是米、奶白、及淺木色，柔和的色調令人感到放鬆及平靜，特別是平日生活壓力大的香港人，回到家中需要一個令人安神的空間，戶主又以少量黑色及淺灰色的家品作為襯托，增加層次感，避免用色過於單調乏味。