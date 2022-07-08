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地產
2022-07-08 18:16:47

住得好丨80後夫婦打通全屋 將200多呎單位變成開放式設計 空間感大大提高！

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住得好丨80後夫婦打通全屋 將200多呎單位變成開放式設計 空間感大大提高！

住得好丨80後夫婦打通全屋 將200多呎單位變成開放式設計 空間感大大提高！

沙田河畔一帶有不少細單位，樓價相對上較便宜，一直以來都是上車客的樂園，但單位細小，難免較侷促，今次河畔花園一個戶主就決定將全屋打通，將200多呎的單位變成開放式設計，毫無壓迫感。

單位面積242呎 打通眼鏡房擴空間感

今次介紹的單位實用面積242平方呎，屬眼鏡房間隔。戶主是一對80後的夫婦，原本與家人同住於將軍澳區，大概儲了6至7年錢，終成功上車，而且發現沙田區的交通非常方便，今次單位雖然細，但能夠望到城門河景，入屋非常光猛，亦是他們決定買入這個單位的主要原因。

由於舊裝修已經非常殘舊，於是決定為全屋裝修。原本戶主保留眼鏡房的間隔，間成兩房，但空間難以運用，於是決定將全屋打通，提高整體空間感。

裝修前照片：

80後夫婦決定為全屋裝修 80後夫婦決定為全屋裝修 舊裝修已經非常殘舊 舊裝修已經非常殘舊 舊裝修已經非常殘舊

以大自然木色做主色 增單位輕盈感

客廳的梳化後擺放了一個高身置物架，架後一幅玻璃分隔了客廳及睡房，在玻璃透光之下令客廳與睡房之間的光源能互相滲透，大大減低了壓迫感。原本戶主想走工業風，但擔心暗色會令空間更細小，最後還是決定以大自然木色為主，牆身就選用了淺藍綠色。

為了更好利用空間，睡房的床、衣櫃、廚櫃及浴室都透過訂造傢俬，睡房的睡眠區就安裝了地台及油壓床，戶主本身是愛好釣魚之人，故特意在床尾地台加了特別設計用作擺放魚杆。

屋苑：河畔花園
面積：242平方呎
裝修費用：28萬元
施工期：3.5個月

作者：好師傅裝修設計平台

家居以大自然木色為主 家居以大自然木色為主 睡房的睡眠區安裝了地台及油壓床 睡房的睡眠區安裝了地台及油壓床 客廳的梳化後擺放了一個高身置物架 架後一幅玻璃分隔了客廳及睡房 廚櫃及浴室都特別訂造傢俬 廚櫃及浴室都特別訂造傢俬 廚櫃及浴室都特別訂造傢俬
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