住得好丨90後工程師念舊於香港仔置業　大玩型格黑白灰簡約風裝修

90後工程師念舊 於成長的香港仔華富邨同區置業 你是否想過要在充滿童年回憶的地區「上車」？這次住得好的主角是一名90後工程師，他在香港仔華富邨長大，想搬出來居住，但又想住近家人，於是決定在同區買入了一個舊樓單位。雖然單位在開則上面對不少缺點，但經過裝修及重新布局之後，大幅改善了單位的空間感及採光度，變成時尚型格的「安樂蝸」！ 搶先看裝修完的新居圖輯：

新居於香港仔珍寶大廈屬眼鏡房間隔 格局為五門歸心 今次裝修故事的主角單位位於香港仔珍寶大廈，其實用面積為335呎，並擁有一個約265呎的平台。戶主成長於華富邨，在長大投身社會工作後，想搬出來居住，有私人空間，於是在去年決定「上車」購入此單位，方便日後往返舊屋。 香港很多細單位都是「眼鏡房」的設計，經典例子有沙田第一城的兩房戶型，而今次珍寶大廈亦一樣屬於眼鏡房間隔，眼鏡房的兩間睡房面積都偏細，加上大門、廚房，及廁所的門均正對客廳，格局呈「五門歸心」，亦缺乏牆身擺放傢俬。 點擊放大睇單位原格局 ：

單身無須兩房 大改造後空間感大增 由於戶主是單身貴族，無需用到兩間房間，決定將其打通成一間睡房。為了進一步增加空間感，戶主棄用舊有的傳統間隔牆，選擇在房間與大廳之間打造一道大玻璃趟門作為間隔。相比起最常見的推拉門，趟門所佔用的面積較少，方便擺放傢俬；而大玻璃則是近年流行的元素，玻璃間隔既能增加單位的空間感，也能將房間裏三組窗戶外的自然光引到大廳，令單位更光猛明亮。 除此之外，廁所的入口原本正向大廳，為了進一步改善多門歸心的問題，戶主再把廁所入口改置於廚房。如此一來，大廳多了一面能作為電視牆的牆身。減少面向大廳的門口數量，亦大幅減低了壓迫感。 點擊看大廳與客房改造後的模樣：