住得好丨90後工程師念舊於香港仔置業　大玩型格黑白灰簡約風裝修

90後工程師念舊 於成長的香港仔華富邨同區置業
你是否想過要在充滿童年回憶的地區「上車」？這次住得好的主角是一名90後工程師，他在香港仔華富邨長大，想搬出來居住，但又想住近家人，於是決定在同區買入了一個舊樓單位。雖然單位在開則上面對不少缺點，但經過裝修及重新布局之後，大幅改善了單位的空間感及採光度，變成時尚型格的「安樂蝸」！
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新居於香港仔珍寶大廈屬眼鏡房間隔 格局為五門歸心
今次裝修故事的主角單位位於香港仔珍寶大廈，其實用面積為335呎，並擁有一個約265呎的平台。戶主成長於華富邨，在長大投身社會工作後，想搬出來居住，有私人空間，於是在去年決定「上車」購入此單位，方便日後往返舊屋。
香港很多細單位都是「眼鏡房」的設計，經典例子有沙田第一城的兩房戶型，而今次珍寶大廈亦一樣屬於眼鏡房間隔，眼鏡房的兩間睡房面積都偏細，加上大門、廚房，及廁所的門均正對客廳，格局呈「五門歸心」，亦缺乏牆身擺放傢俬。
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單身無須兩房 大改造後空間感大增
由於戶主是單身貴族，無需用到兩間房間，決定將其打通成一間睡房。為了進一步增加空間感，戶主棄用舊有的傳統間隔牆，選擇在房間與大廳之間打造一道大玻璃趟門作為間隔。相比起最常見的推拉門，趟門所佔用的面積較少，方便擺放傢俬；而大玻璃則是近年流行的元素，玻璃間隔既能增加單位的空間感，也能將房間裏三組窗戶外的自然光引到大廳，令單位更光猛明亮。
除此之外，廁所的入口原本正向大廳，為了進一步改善多門歸心的問題，戶主再把廁所入口改置於廚房。如此一來，大廳多了一面能作為電視牆的牆身。減少面向大廳的門口數量，亦大幅減低了壓迫感。
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黑白灰配色裝修盡顯型格 永恆經典的簡約設計風
戶主希望為家居加入時尚及型格氣息，於是在網上參考多個裝修設計案例後，選用了黑白灰作為家居配色。不論是傢俬、燈具抑或配件，全都離不開黑白灰，整個單位的用色都非常統一。
首先，大門門框、玻璃趟門的門框、所有窗框，及浴室屏風的邊框皆選用了型格黑色，再搭配上清玻璃，更突顯帥氣風格。此外，戶主亦特意選購了黑白灰的傢俬，如黑色桌子和廚廁櫃、灰色梳化，以及白色高身櫃等。經典不敗的黑白灰組合讓單位看起來乾淨俐落、型格帥氣，成功打造出戶主一直以來心目中的理想家居。
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相信不少人都渴望可於家中擁有自己的興趣小角落，這名戶主亦不例外。由於戶主喜歡打機，所以在睡房的床尾位置擺放了一組電競組合，包括電競桌椅和大螢幕。
戶主亦喜歡款待朋友，他打算日後善用單位的平台的位置招呼朋友和舉辦聚會，平台入口則位於廚房，不過由於現時正進行大維修，所以戶主打算待工程完成後才裝修和設計平台空間。
單位資料：香港仔珍寶大廈
實用面積：335平方呎
間隔：1房
裝修費用：近40萬元
裝修施工期：約4個月
題目由編輯所擬，原題為：住得好丨90後工程師設計夢想之家 40萬打造黑白型格家居