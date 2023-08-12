住得好｜三款地台床優缺點比較 總有一款適合你！

香港地方狹小，為了盡用空間，很多戶主都會選擇訂造及安裝地台床，增加收納空間，以下是三款地台床的設計，看看那款較合你的心水。

地台床連衣櫃書檯訂造 一體化設計較美觀

一般而言，設計地台通常在睡房的空間，最常見的做法是地台床連衣櫃、書檯一起訂造。例如黃埔花園及藍澄灣的例子，這樣一體化的設計比較美觀，室內設計感亦大增。如果想拿取物件更加方便，地台床可以做成油壓床。而衣櫃則可以選擇是否做到頂，做到頂雖然可增加收納空間，但亦較易構成壓迫感。