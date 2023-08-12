住得好｜三款地台床優缺點比較 總有一款適合你！

香港地方狹小，為了盡用空間，很多戶主都會選擇訂造及安裝地台床，增加收納空間，以下是三款地台床的設計，看看那款較合你的心水。
地台床連衣櫃書檯訂造 一體化設計較美觀
一般而言，設計地台通常在睡房的空間，最常見的做法是地台床連衣櫃、書檯一起訂造。例如黃埔花園及藍澄灣的例子，這樣一體化的設計比較美觀，室內設計感亦大增。如果想拿取物件更加方便，地台床可以做成油壓床。而衣櫃則可以選擇是否做到頂，做到頂雖然可增加收納空間，但亦較易構成壓迫感。
以地台作為地板
另一種做法是以地台作為地板，然後再挑選一些較輕便的傢俬放在地台上面，例如Grand YOHO及勵城花園的例子，戶主在地台上放一張椅子，而地台儲物空間並非以門鉸打開，而是一整塊門板抽起。
訂造地台床建議加裝油壓門鉸 減低夾傷機會
還有另外一款是組合式地台床，或稱「積木地台」，戶主可以在傢俬店現成購買，再按尺寸自己組合，這樣做的好處是安裝容易，甚至可以拆卸帶走，如果是租屋亦可以隨時搬走，但設計上當然不及前兩者美觀，亦沒有裝修師傅「收口」，另外，如果想從床褥下方取出物件亦不容易。
前兩者造地台的方式仍然是較受歡迎的做法，通常都是經裝修師傅訂造，價錢視乎地台的用料及五金零件選擇，一般而言每呎價錢大概300至400元，費用應已包括裝修師傅安裝收口。物料方面，地台物料一般用較穩固的細芯夾板，而非蔗渣板，另外，地台門板最好加購油壓緩衝門鉸，減低門板夾到手指受傷的機會。
作者：好師傅裝修設計平台