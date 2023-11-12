住得好｜以暖木色系顏色為主 搭配白、灰色襯托出時尚簡約風家居

木系顏色的家居設計一直以來都極受歡迎，為居室帶來溫暖、自然、舒適的感覺，亦易於跟其他顏色及裝修物料作配搭，可以參考這個麗港城的單位，以暖木色系顏色為主，配以白及灰色，襯托出具備時尚感的簡約風家居。

藍田麗港城是東九龍區的藍籌屋苑，該屋苑最大的特點是戶戶都屬於鑽石廳的間隔， 鑽石廳三尖八角，不容易擺位。這個單位沒有大改間隔，屋主保留了鑽石廳空間大的特點，在門口位置利用傢俬，間出兒童角落，變成小孩的小天地。用色方面，戶主喜歡較具自然的質感，地板以及儲物櫃的面板，都選用了較淺的木色，客廳以髹上白色油漆，好讓陽光從窗戶滲進客廳的時候，都較容易照亮客廳，再配合灰色牆身、窗台窗簾及軟墊，顏色配搭得宜，感覺溫韾又寫意。