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地產
2023-11-12 20:00:00

住得好｜以暖木色系顏色為主 搭配白、灰色襯托出時尚簡約風家居

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住得好｜以暖木色系顏色為主 搭配白、灰色襯托出時尚簡約風家居

住得好｜以暖木色系顏色為主 搭配白、灰色襯托出時尚簡約風家居

木系顏色的家居設計一直以來都極受歡迎，為居室帶來溫暖、自然、舒適的感覺，亦易於跟其他顏色及裝修物料作配搭，可以參考這個麗港城的單位，以暖木色系顏色為主，配以白及灰色，襯托出具備時尚感的簡約風家居。

藍田麗港城是東九龍區的藍籌屋苑，該屋苑最大的特點是戶戶都屬於鑽石廳的間隔， 鑽石廳三尖八角，不容易擺位。這個單位沒有大改間隔，屋主保留了鑽石廳空間大的特點，在門口位置利用傢俬，間出兒童角落，變成小孩的小天地。用色方面，戶主喜歡較具自然的質感，地板以及儲物櫃的面板，都選用了較淺的木色，客廳以髹上白色油漆，好讓陽光從窗戶滲進客廳的時候，都較容易照亮客廳，再配合灰色牆身、窗台窗簾及軟墊，顏色配搭得宜，感覺溫韾又寫意。

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屋主保留了鑽石廳空間大的特點 在門口位置利用傢俬，間出兒童角落 地板以及儲物櫃的面板，都選用了較淺的木色 客廳以髹上白色油漆，好讓陽光較容易照亮客廳

門口位置造了一組巨型Ｃ字櫃增加收納空間，「離地」的設計亦令空間保留了輕盈感，燈光主要靠天花的燈槽作為間接照明之用，在梳化以及飯廳的上方才裝了幾盞射燈，令整個客飯廳保持簡約感覺。

而戶主無論是主人睡房以及客房的用色，都貫徹全屋的風格，因家中有小孩，所以在睡房多個靠牆的位置都安裝了儲物櫃增加收納空間，令家居保持簡潔感。

 

睡房貫徹全屋的風格 睡房多個靠牆的位置都安裝了儲物櫃增加收納空間 睡房多個靠牆的位置都安裝了儲物櫃增加收納空間

屋苑：麗港城

面積：748平方呎

裝修費用：64.7萬元

作者：好師傅裝修設計平台

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