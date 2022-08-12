住得好｜以灰色作為主調 運用鐵元素打造型格輕工業風家居

不少香港人都喜歡輕工業風的室內設計，給人一種冷酷型格的感覺，今次介紹的嘉峰臺的單位戶主，正是走輕工業風設計，非常型格，喜歡輕工業風的你不妨參考一下。

改半開放式廚房 擴大客廳空間感

單位面積不算大，實用面積430平方呎，屬於兩房開則，算是很典型的香港上車單位。這個單位屬於L型客廳的設計，原則打開大門時，廚房的牆身會稍為阻擋了客廳的視線，而戶主比較少下廚，家中不會有油煙問題，於是就拆除了廚房部份牆身，變成開放式廚房的設計，現時打開大門回到家中，視野感更加寬闊。

戶主喜歡輕工業風的室內設計，於是以灰色做主色調，並用了不少鐵的元素，例如燈飾，令單位帶有型格硬朗的感覺。而連接客飯廳與睡房的走廊位置，戶主選擇安裝穀倉門，穀倉門的設計源於歐美農莊，特別之處在於安裝後仍然可以看到金屬滑輪、滑軌，風格鮮明，與輕工業的家居十分配搭。