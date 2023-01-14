住得好｜低成本裝修眼鏡房 簡單方法增加空間感

上次談到有人眼鏡房的裝修設計方法，有人選擇大改間隔，但如果沒有太多的預算，可以考慮以下的做法，例如改變客廳傢俬擺位、加裝屏風又或加裝暗門，都是較低成本但有不錯效果的做法。
眼鏡房的原則間隔大門、廚房房、浴室門以及兩間睡房的房都對著客廳，呈現五門歸心的格局，有人會選擇大改間隔，例如上次談到有人會選擇將兩間房門打通，再將連接客廳的門變成一個大玻璃門，擴大空間感；亦有人選擇將浴室門入口位改至廚房，不過改動間隔涉及較多的裝修費，如果想想慳錢又有效果的做法，亦可以考慮以下的做法。
梳化放客廳中央 再背靠矮櫃
大部份的梳化都是靠牆放，但眼鏡房原則缺點是牆身空間不夠用，可以考慮將梳化放在廳的正中間，然後再用矮櫃分隔客廳及飯廳，矮櫃訂造或買現成亦可，又可以增加儲物的空間，然後再在矮櫃的另一邊放餐檯，令用餐的時候都可以同時睇電視，保持到客廳的空間感。
想增加私隱可加裝屏風
如果不想打開大門就被人睇曬全屋，想增加私隱的做法可以是在客廳位置加裝屏風，有助加添私隱之餘亦多了一幅「牆身」可以利用，不過一般而言細單位就不太建議屏風造到頂，因為眼鏡房單位面積本來就不大，避免增加壓迫感。
而除了考慮改變客廳的間隔及擺位之外，亦可以考慮改變房門的設計，令到房門變成其中一個焦點。例如可以將房門變成暗門（又稱隱藏門），視覺上令牆身與門融為一體，令一屋設計線條更簡約輕盈，兩間房門都造暗門更有對稱的美感，如果你的單位都是眼鏡房，不妨考慮一下以上談及的做法。
作者：好師傅裝修設計平台