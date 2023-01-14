住得好｜低成本裝修眼鏡房 簡單方法增加空間感

上次談到有人眼鏡房的裝修設計方法，有人選擇大改間隔，但如果沒有太多的預算，可以考慮以下的做法，例如改變客廳傢俬擺位、加裝屏風又或加裝暗門，都是較低成本但有不錯效果的做法。

眼鏡房的原則間隔大門、廚房房、浴室門以及兩間睡房的房都對著客廳，呈現五門歸心的格局，有人會選擇大改間隔，例如上次談到有人會選擇將兩間房門打通，再將連接客廳的門變成一個大玻璃門，擴大空間感；亦有人選擇將浴室門入口位改至廚房，不過改動間隔涉及較多的裝修費，如果想想慳錢又有效果的做法，亦可以考慮以下的做法。

梳化放客廳中央 再背靠矮櫃

大部份的梳化都是靠牆放，但眼鏡房原則缺點是牆身空間不夠用，可以考慮將梳化放在廳的正中間，然後再用矮櫃分隔客廳及飯廳，矮櫃訂造或買現成亦可，又可以增加儲物的空間，然後再在矮櫃的另一邊放餐檯，令用餐的時候都可以同時睇電視，保持到客廳的空間感。