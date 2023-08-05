住得好｜兒童房裝修 從房間顏色/傢俬設計著手

上一次提到兒童家居裝修地板及牆身用料選擇，除此之外，還可以從房間顏色及傢俬設計上著手，顏色可以令家居增添活潑氣氛，而設計上就主要為保障小童的健康及安全。

傢俬加添圖案 增加玩味

不同歲數的兒童，家居設計都理應各有不同，大概一至四歲的幼兒至小童階段，可以多用一些較活潑的顏色，例如紅、黃、綠、紫等等，營造活潑開心的氣氛，但過於鮮艷又不耐看，故可以使用不同的粉色或淡色系，令顏色可以柔和一點，淡雅得來會比較耐看。

另外，小童階段亦會開始辨認各類型的圖案，例如長方形、正方形、三角形、星形、心形等等，亦可以考慮在幼兒的房間內加設這些圖案，增添玩味，另外亦可以放置一些收納櫃，以培養他們收納及分類的習慣。