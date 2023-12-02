住得好｜利用配色、燈光、裝飾擺設 令沉悶的居室變得更有居家感！

每當整頓好新屋，總感覺欠了一點生活溫度？今次我們分享佈置的小貼士，參考一下這個灝景灣的單位，如何在用色、燈光、裝飾擺設上，令沉悶的居室變得更有居家感。
淺木色搭襯出溫馨感覺
全屋主要用了簡潔明亮的白色與自然木色系，白色的牆身配襯木紋磚地板和淺木色傢俬，流露出自然舒適的感覺。為增加層次感，戶主亦在用色配搭花了一點心思，傢俬如飯桌和大門分別用較深的胡桃木及棕木色，跟淺木色地板形成對比。而特色牆也特意用上了鮮明的黃色，為全屋添上活力。
溫暖黃光不論晝夜也有溫和氛圍
客廳以溫暖和諧的黃光作為燈槽照明，再加上圓形燈飾，令柔和的光源變得更為平均，輕易打造出溫暖舒適的居家感。廚房和廁所則用上能增加空間通透感的柔白燈光，正好與雲石紋牆身完美融合，展現出清新簡潔的感覺。
妙用裝飾擺設 輕鬆打造居家感
淺色系的木櫃能呈現輕盈舒適的氛圍，客廳安放了淺木色格子狀的收納展示櫃，當中開放、封閉的不規則排列，交錯出帶節奏感的動態視覺，令單調的純白牆身添上一點生氣。而櫃面放上相架和盤栽，更顯活潑。至於門身方面，客飯廳與廚房間之間，戶主選擇了安裝穀倉門作為分隔，盡顯活力。穀倉門設計源於歐美的農莊，其特色在於看到金屬滑輪及滑軌，散發出輕工業風格，備受年輕一族歡迎。