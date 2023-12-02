住得好｜利用配色、燈光、裝飾擺設 令沉悶的居室變得更有居家感！

每當整頓好新屋，總感覺欠了一點生活溫度？今次我們分享佈置的小貼士，參考一下這個灝景灣的單位，如何在用色、燈光、裝飾擺設上，令沉悶的居室變得更有居家感。

淺木色搭襯出溫馨感覺

全屋主要用了簡潔明亮的白色與自然木色系，白色的牆身配襯木紋磚地板和淺木色傢俬，流露出自然舒適的感覺。為增加層次感，戶主亦在用色配搭花了一點心思，傢俬如飯桌和大門分別用較深的胡桃木及棕木色，跟淺木色地板形成對比。而特色牆也特意用上了鮮明的黃色，為全屋添上活力。