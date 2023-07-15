住得好｜圓弧型設計家品 提升家居美感

上次談到圓弧型的室內設計愈來愈多人喜歡，除了一些入牆組合櫃之外，其實亦可以從傢俬、家品著手，令到全屋的設計風格統一，家居美感定必大大提升。
從傢俬著手 成本較低易於安裝
想設計圓弧型的入牆櫃涉及製造及組裝，當中必定牽涉裝修工人，涉及的成本不菲，而且不是所有人所都有為屋企重新裝修的需要，其實亦可以透過購買圓弧型的傢俬，令家居風格貫穿柔和、曲線感的感覺。以這個貝沙灣單位為例，無論是燈槽、吊燈、L型儲物櫃、飯檯等等，都做了圓弧型的設計，設計風格一致，充滿現代品味，而戶主亦在不同位置擺放植物，令居室更加有生氣。
除了美感角度考慮之外，如果家中有小孩，特別是已開始到周圍跑跑跳跳的階段，有機會不慎撞到檯角受傷，成本最低的做法是買去生活百貨店買一些護角包圍尖角的位置，但就不太美觀，所以可以考慮購買圓弧型的傢俬，兼具實用與美感。
另外，其他細節位置如裝修擺設，透過一些小改動都可以將家居風格稍為改變，例如家中的吊燈甚至細小如時鐘等等都可以，除了外型上亦可以從色澤上著手，例如利用香檳金色作為點綴，提升質感。潮流是一個循環，以往圓弧型的設計曾過風靡一時，近年又逐漸多人喜歡，下次為家居裝修設計除了考慮實用耐看之外，亦不妨增添流行元素，令家居實用又時尚。
作者：好師傅裝修設計平台