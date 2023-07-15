住得好｜圓弧型設計家品 提升家居美感

上次談到圓弧型的室內設計愈來愈多人喜歡，除了一些入牆組合櫃之外，其實亦可以從傢俬、家品著手，令到全屋的設計風格統一，家居美感定必大大提升。

從傢俬著手 成本較低易於安裝

想設計圓弧型的入牆櫃涉及製造及組裝，當中必定牽涉裝修工人，涉及的成本不菲，而且不是所有人所都有為屋企重新裝修的需要，其實亦可以透過購買圓弧型的傢俬，令家居風格貫穿柔和、曲線感的感覺。以這個貝沙灣單位為例，無論是燈槽、吊燈、L型儲物櫃、飯檯等等，都做了圓弧型的設計，設計風格一致，充滿現代品味，而戶主亦在不同位置擺放植物，令居室更加有生氣。