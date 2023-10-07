住得好｜型格輕工業風設計 以玻璃作分隔牆 增加全屋通透感

傳統工業風設計基本設計要點是用較多粗糙及堅硬的鐵件，材質多用混凝土及紅磚牆，顏色偏向黑、白及灰，但這類傳統工業風太粗獷的設計，又會構成壓迫感。這個位於旺角太子的住宅單位，戶主喜歡型格一點的設計，設計師將單位改裝成輕工業風，例如走廊的長虹玻璃門以黑色金屬邊框點綴，加添金屬獨有的冷感。

今次來到這個位於旺角太子的住宅單位，戶主喜歡偏型格的家居，因此設計師將其改裝成簡約輕工業風，單位面積雖然不大，但透過玻璃做間隔牆，令全屋通透感大增。

單位面積不大，為減輕空間的侷促感，設計師將客飯廳與睡房的牆身以玻璃做分隔，變成半開放式的空間，通透感大增。另外牆身、窗簾等選用了較淺及柔和的顏色，地板亦用了淺灰色系，增加單位的輕盈感，光線亦可肆意穿透全屋。另外，設計師又特別以藍色布藝梳化以及灰藍色的儲物櫃，作為顏色上的深淺碰撞，視覺上就更有層次感。值得一提的是，睡房安裝了百葉，戶主休息的時候亦可以放下簾分隔空間。

走廊的玻璃趟門用了長虹玻璃材質，一方面有遮蔽的空間的效果，亦令設計更具多元化及層次感。廚房則屬於開放式設計，白色的廚櫃令家居保持簡約感

浴室的空間不大，無論牆身以及地板都用了同一款磁磚，有助減低壓迫感，而黑灰的用色，亦令浴室設計非常型格。

單位：太子金明閣

面積：383平方呎

作者：好師傅裝修設計平台