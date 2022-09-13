住得好｜多種元素配搭 營造簡約大自然風家居 將屋企變身城中小綠洲

近十年深水埗及長沙灣一帶，多了不少新晉的單幢屋苑，今次介紹的ONE NEW YORK 單位，單位面積雖然不大，但透過裝修設計，儼如變成城中小綠洲，每天回到家中都是享受。
客廳髹上墨綠色油漆 令用色更加活潑兼有大自然感覺
單位的戶主在兩年前買入了單位，實用面積468平方呎，原則屬兩房的間隔，單位舊裝已經頗為殘舊，戶主亦決定重新裝修，維持原先的格局，沒有大改間隔及改位。戶主喜歡簡約的裝修風格，裝修設計用上了較多大自然感覺的元素，地板鋪上木紋磚地板，組合櫃的面板亦用上樹紋感較重的板材，而客飯廳一邊的牆身，亦上了墨綠色的油漆，令居室的用色更加活潑，飯廳的餐檯吊一盞別緻的吊燈，十分吸睛。
廚房亦沿用相同的設計風格，上下廚櫃用不同的顏色組合配搭，上廚櫃用簡潔的白色，下櫃用木紋感較重的飾面，牆身就選用綠色麵包磚，配搭十分耐看，廚房的間隔屬U型，故亦有相當多的儲物空間。至於浴室就用比較大路的配搭，水泥紋牆身，木紋廁櫃，再配石英石檯面石，都是耐用耐看的用料配搭。
窗台安裝儲物櫃 幫助收納雜物
主人睡房訂造睡床及衣櫃，腳踏位造了彎角，兼有儲物的功能，床頭造了軟包，床頭的牆身選用了木條子做修飾，帶點日式設計的味道，而吊燈幫助點綴空間的氣氛，兼有照明的功用。香港地方空間淺窄，戶主亦不浪費窗台的空間，透過訂造傢俬在窗台造了儲物櫃，幫助收納雜物。
作者：好師傅裝修設計平台