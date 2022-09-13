住得好｜多種元素配搭 營造簡約大自然風家居 將屋企變身城中小綠洲

近十年深水埗及長沙灣一帶，多了不少新晉的單幢屋苑，今次介紹的ONE NEW YORK 單位，單位面積雖然不大，但透過裝修設計，儼如變成城中小綠洲，每天回到家中都是享受。

客廳髹上墨綠色油漆 令用色更加活潑兼有大自然感覺

單位的戶主在兩年前買入了單位，實用面積468平方呎，原則屬兩房的間隔，單位舊裝已經頗為殘舊，戶主亦決定重新裝修，維持原先的格局，沒有大改間隔及改位。戶主喜歡簡約的裝修風格，裝修設計用上了較多大自然感覺的元素，地板鋪上木紋磚地板，組合櫃的面板亦用上樹紋感較重的板材，而客飯廳一邊的牆身，亦上了墨綠色的油漆，令居室的用色更加活潑，飯廳的餐檯吊一盞別緻的吊燈，十分吸睛。