住得好｜大地色系家居設計 讓你回到家中身心放鬆

大地色系家居設計是近年頗流行的色系，大地色普遍讓人聯想到土地、泥土有關，帶給人一種平和舒暢的感覺，很適合在家居設計中使用。

家居用那一種色彩，都會影響著一個人的情緒，大地色彩容易令人聯想到泥土土壤，帶給人安全感，為室內設計增添溫馨及親子感，令忙碌的都市人回到家中都有身心放鬆的效用。所以近年家居裝修用色，大地色系絕對是佔了一個主要席位。大地色相當廣泛，常見如駝色、棕色、米色等等，又或是大自然界見到的色彩，都可以說是大地色範圍。

其中一個應用大地色系的方法，是使用深淺色(tone on tone) 的搭法，例如選用較淺淡的灰白色牆身，地板、地磚就用稍為深色一點的灰白木紋色，為全屋用色定調。而其他重點傢俬例如梳化、餐桌、地櫃等等，不妨使用深灰色又或原木色，作為潤色。又可以放一張暗黃色的梳化，加幾個咕臣，淨色又或有圖案均可，再加上綠色植物就更好。