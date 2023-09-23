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地產
2023-09-23 20:00:00

住得好｜大地色系家居設計 讓你回到家中身心放鬆

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住得好｜大地色系家居設計 讓你回到家中身心放鬆

住得好｜大地色系家居設計 讓你回到家中身心放鬆

大地色系家居設計是近年頗流行的色系，大地色普遍讓人聯想到土地、泥土有關，帶給人一種平和舒暢的感覺，很適合在家居設計中使用。

家居用那一種色彩，都會影響著一個人的情緒，大地色彩容易令人聯想到泥土土壤，帶給人安全感，為室內設計增添溫馨及親子感，令忙碌的都市人回到家中都有身心放鬆的效用。所以近年家居裝修用色，大地色系絕對是佔了一個主要席位。大地色相當廣泛，常見如駝色、棕色、米色等等，又或是大自然界見到的色彩，都可以說是大地色範圍。

其中一個應用大地色系的方法，是使用深淺色(tone on tone) 的搭法，例如選用較淺淡的灰白色牆身，地板、地磚就用稍為深色一點的灰白木紋色，為全屋用色定調。而其他重點傢俬例如梳化、餐桌、地櫃等等，不妨使用深灰色又或原木色，作為潤色。又可以放一張暗黃色的梳化，加幾個咕臣，淨色又或有圖案均可，再加上綠色植物就更好。

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大地色系家居-華蘭花園 大地色系家居-華蘭花園 大地色系家居-華蘭花園

另外，亦可以考慮使用不用的材質的物料，木系傢俬加上大地色系就帶給人日式無印風的感覺，但如果適量地加入一些金屬元素如黃銅、紅銅等物料，會令家居帶有時尚的感覺，如就貝沙灣的單位中，戶主在走廊門框加入黃銅物料，散發著現代氣息。另外用圖案牆紙或者單一顏色做一面特色牆來配搭大地色系，亦是很多人的選擇。

作者：好師傅裝修設計平台
貝沙灣單位 貝沙灣單位 貝沙灣單位
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