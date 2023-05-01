住得好｜大窗台唔實用？透過裝修設計擺位輕鬆活用空間

屋企有大窗台覺得很不實用？但裝修時總不能將窗台拆掉，也就只好想辦法將空間活用。其實把窗台改裝的方法有很多種，成本有高有低，除了要了解窗台的面積、形狀之外，亦要把戶主的使用習慣考慮在內，窗台亦能夠變成一個好使好用的空間。

窗台的歷史大概可以追溯至80年代，但在2011年政府修訂新批土地發展地積比率發水上限之後，窗台不再計入新樓實用面積，近10年窗台已經絕跡於新盤市場。窗台只限於樓齡較舊的屋苑，某些較誇張的屋苑，窗台深度可以達到80cm，不過如果買到大窗台的單位，其實亦不用頭痕，可以透過裝修設計擺位，將其好好利用。

如果是客廳窗台，較為普遍的做法是將窗台變成休憩及休息區，變成梳化的延伸，簡單在傢俬店買一張座墊即可，成本亦不高，閒時舒舒服服地坐在窗台上看窗外風景，聽聽音樂。以沙田河畔花園的例子為例，屋苑以細單位為主，但依然有頗闊的平台，這位河畔花園戶主就簡單擺了一個座墊，變成梳化延伸，是低成本的做法。