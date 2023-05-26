住得好｜安裝假天花好處多！用咩物料最好？

很多人家中裝修時都會安裝假天花，但又未必知假天花採用甚麼物料。一般來說，家中安裝假天花的地方，以廚房及浴室為主，亦有人選擇在客廳安裝假天花，設計出極具個性化的家居。

油漆較易發霉 假天花防潮效果較佳

在香港比較常用的假天花物料有兩種，第一種是鋁質，另一種是石膏板。前者最普遍用於廚房及浴室，鋁質假天花重量較輕，防潮效果極佳，所以在浴室這種潮濕的環境之下，都仍然非常耐用，相反如果是用油漆，天花就很容易出現脫灰或者發霉的問題。尤其是近年有一些新樓屬於「黑廁」，缺乏窗口通風，濕氣積累在浴室之中，安裝鋁質假天花是比較好的做法。

假天花還有很好的「遮醜」功用，安裝電器例如洗手間的浴室寶、廚房的抽油煙機等等，接駁的喉管不美觀，假天花就可以遮閉著這些不美觀的地方，另外，亦可以在鋁質假天花之中開洞加裝LED燈等等，所以在廚房及浴室安裝假天花是非常實用的選擇。