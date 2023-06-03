住得好｜客飯廳用邊款假天花物料好？石膏板/夾板要點揀？

住得好｜客飯廳用邊款假天花物料好？石膏板夾板要點揀？

上次談到廚廁較常用鋁片作為假天花的物料，其實亦有人選擇在客飯廳安裝假天花，令家居設計增添獨特性，其中兩款在客飯廳較常用的假天花物料，分別是石膏板以及夾板。

石膏板可用作假天花或間牆物料

石膏板是裝修頗常用的物料，作為假天花物料外型美觀，石膏板與原本天花外表較接近，都是純白色，喜歡簡約風的家居通常較常用。石膏板有防火、隔音效果，質料輕，外型美觀，除了可以作為假天花物料之外，亦可以用作間牆。

至於夾板假天花其實是用多塊薄木板製成，夾板的木紋與無印花非常搭配，喜歡日系設計的人士可以考慮，但與一般木製傢俬一樣，會較易有蟲蛀及潮濕問題，所以特別要要做好家居防潮工作。

夾板假天花跟日式設計非常搭配

無論物料是用石膏板還是夾板天花板，都會分為暗架假天花或者明架假天花，前者即是指支架不外露，在住宅家居上比較常見；至於明架就比較多見於餐廳及辦公室等商業地方，但當然亦不能一本天書睇到老，一些喜歡獨特設計的住戶，亦會選擇用明架假天花修飾天花板。

以好師傅裝修設計平台負責的觀塘海景單位為例，就以明架夾板假天花修飾，將木櫃及用作間隔的木條延伸至天花，令到天花都頓時變成單位的焦點。如果略嫌太過花巧，喜歡設計較簡約的住戶，可以參考翠屏邨或者大埔龐的單位，就以石膏板作假天花，在射燈以外再添增燈槽作間接照明，視覺上就較為簡潔俐落。

作者：好師傅裝修設計平台