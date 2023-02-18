住得好｜山景邨舊屋重新裝修大改造 4間睡房重新改間成一間睡房

今次介紹山景邨單位，戶主將舊屋翻新大改造，把舊則4間睡房重新改間成一間睡房，而梗廚改成開放式設計，並融入了法式設計美學。
梗廚改開放式設計
屯門山景邨已經是樓齡頗久的屋邨，而業主早年已於家人同住於此，因為家庭成員組合的改變，加上漏水問題嚴重，影響生活質素，於是將舊屋重新裝修大改造。
單位窗戶不多，光綫不夠，另外舊則廚房的空間較細，但女戶主喜歡製作甜品，決定將梗廚改成開放式設計擴大廚房空間，亦能夠令窗外的光綫帶進客廳，令屋內更加有朝氣，現時曲尺型的廚櫃亦有足夠的收納空間。
舊則4間睡房重新布局 改間成1間主人睡房
因為單位樓底偏矮，戶主特意選用白色作為家居主色，除了白色帶給人簡約乾淨的感覺，亦有放大空間的效果。另外，戶主亦將單位設計融入了法式美學元素，如開放式廚房旁邊的圓拱形展示櫃，以及組合櫃香檳金色的門柄，都散發著法式優雅高貴格調。
單位舊則間有4間睡房，由於現時只有兩人居住，於是改間成1間主人睡房，相當闊落，除了能夠擺放一張雙人睡床，旁邊仍有空間擺放按摩椅，而床頭的睡房燈亦十分別緻，令房間更有美感。睡房的另一邊就是辦工空間，以及多組儲物櫃擺放衣物與別雜物。
這位戶主有很多玩偶擺設，所以今次裝修訂造不少儲物櫃來擺放心愛的玩偶，讓家居能夠保持簡潔整齊。
屋苑：屯門山景邨
面積：約400平方呎
裝修費用：約47萬元
施工期：約4個月