住得好｜山景邨舊屋重新裝修大改造 4間睡房重新改間成一間睡房

今次介紹山景邨單位，戶主將舊屋翻新大改造，把舊則4間睡房重新改間成一間睡房，而梗廚改成開放式設計，並融入了法式設計美學。

梗廚改開放式設計

屯門山景邨已經是樓齡頗久的屋邨，而業主早年已於家人同住於此，因為家庭成員組合的改變，加上漏水問題嚴重，影響生活質素，於是將舊屋重新裝修大改造。

單位窗戶不多，光綫不夠，另外舊則廚房的空間較細，但女戶主喜歡製作甜品，決定將梗廚改成開放式設計擴大廚房空間，亦能夠令窗外的光綫帶進客廳，令屋內更加有朝氣，現時曲尺型的廚櫃亦有足夠的收納空間。