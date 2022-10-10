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2022-10-10 21:00:00

住得好｜工業風MIX日式設計風格 打造質感家居

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住得好｜工業風MIX日式設計風格 打造質感家居

住得好｜工業風MIX日式設計風格 打造質感家居

工業風及日式設計都是港人十分喜歡的室內設計風格，今次介紹荃灣爵悅庭單位就將兩種風格融為一體，選材及用色都非常有質感及格調。

今次介紹的是荃灣爵悅庭的單位，單位面積464平方呎，屬於兩房設計，屋主喜歡工業風，故偏向選用上甚有質感的物料，但為避免給人感覺太過冰冷，故在某些地方混入較溫暖的日式設計元素，取得適當的平衡。

電視背後造水泥牆 全屋吸睛位

首先打開大門，簡潔俐落的大廳一覽無遺，單位沒有太多累贅的設計。電視牆背後用了水泥磚，亦有帶點清水模的感覺，客廳只擺放了電視及電視櫃，另一邊則擺放了一組梳化，相當簡潔。飯廳一邊訂造了兩組上下櫃，用了條子做飾面，帶點日式設計的味道。

客廳連結睡房的走廊位置造了一組玻璃儲物櫃，擺放戶主的的心愛的擺設及模型，而組合櫃設藏有燈帶，吸引眼球之餘，亦不會過份搶眼，儲物櫃亦不太佔空間之餘又有展示飾品的效果。

 

浴室牆身用文化石 極具質感及視覺效果

廚房位於單位大門的旁邊，屬於開放式設計，廚房牆身用了紅磚牆面，帶點英倫村莊的味道，加上原木色的吧檯，非常有質感，顏色上亦平衡了工業風的冷酷感，而配搭白色廚櫃，顏色配襯十分得宜。

單位另一個亮點是浴室，設計非常有品味，牆身用了文化石，帶有凹凹凸凸的感覺，提升了浴室的格調，洗手盆用了檯面盆，設計上亦簡潔俐落。

屋苑：爵悅庭

面積：464平方呎

裝修費用：約72萬元

作者：好師傅裝修設計平台

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