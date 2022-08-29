住得好｜廚房裝修你要知！檯面石物料點樣揀？邊種物料最易打理？

為廚房裝修的時候，檯面石的物料選擇是很多人關注的地方，特別是喜歡下廚的人，選對物料日後為廚房打理及清潔，會少很多煩惱。

廚房的檯面石是煮食人士日常經常會接觸到的地方，除了要美觀之外，最緊要還是其耐用性及日後打理是否容易，一般而言，廚房檯面石的常用物料有無縫石、石英石、雲石、不鏽鋼。

無縫石能夠造到無縫接駁 較美觀

香港人最常用及普遍的選擇主要有兩種，分別是無縫石及石英石。無縫石（或稱人造石）主要由礦物填料混合阿加力膠、聚脂而一壓成，無縫石相比其他廚房檯面石物料的優點，是其材質較軟身而容易加工，能夠造到「一體化」，檯面的彎曲位及後「擋水」，都可以造到無縫，比較美觀。在香港最熱門的檯面石品牌有美國品牌Corian。不過，無縫石亦有機會「食色」，另外無縫石的硬度亦不算高，如日常煮飯經常大力斬劈食材例如斬雞，是有機會劈裂檯面。