住得好｜廿四孝父母為兒子升學搬屋 簡約溫馨裝修營造「家」嘅感覺

這位維景灣畔單位的戶主，是一對廿四孝父母，因為兒子升學而由元朗區搬到將軍澳區居住，今次置業裝修不要求太花巧的設計，以簡約溫馨為主，營造家的感覺。
510呎兩房間隔 簡約裝修帶出家的感覺
好師傅今次介紹的維景單位戶主一家人原先居於元朗區，因為兒子最近轉到將軍澳區升學，於是就順理成章到將軍澳區置業，方便兒子返學，單位面積約510呎，兩房間隔。
戶主不想要太花巧的設計，最重要是實用，兼有家的感覺，於是裝修設計風格偏向以簡約為主，希望家人每日回到家中都有舒服放鬆的感覺。全屋顏色以奶白色為主調，地板配搭較大路的木紋磚，增加大自然的質感，而且磚亦是耐用度最高的地板物料，屬講求實用性之選，磚身顏色亦偏向用淺色，營造較溫暖的感覺。
睡房講求實用性 訂造傢俬盡用空間
客廳訂造了一組到頂的電視儲物櫃，加上多組層架及櫃桶，有相當多的儲物空間，至於電視櫃的旁邊造了木條子去做修飾，令居室帶點日式無印風的感覺。睡房的設計亦以實用性為主，主人房造了地台床及到頂衣櫃；而客房為兒子房，利用了窗台的空間，透過訂造傢俬變成書桌，作為兒子平常做功課溫書的空間。
男戶主平時很喜歡下廚，原本改變廚房的格局，但連接客廳的牆身是主力牆，故無法多作改動。廚房的檯面石及牆身都統一用上白色雲石面，增加廚房高貴感。
屋苑：維景灣畔
面積：510平方呎
裝修費用：約35萬元
作者：好師傅裝修設計平台