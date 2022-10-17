住得好｜廿四孝父母為兒子升學搬屋 簡約溫馨裝修營造「家」嘅感覺

這位維景灣畔單位的戶主，是一對廿四孝父母，因為兒子升學而由元朗區搬到將軍澳區居住，今次置業裝修不要求太花巧的設計，以簡約溫馨為主，營造家的感覺。

510 呎兩房間隔 簡約裝修帶出家的感覺

好師傅今次介紹的維景單位戶主一家人原先居於元朗區，因為兒子最近轉到將軍澳區升學，於是就順理成章到將軍澳區置業，方便兒子返學，單位面積約510呎，兩房間隔。

戶主不想要太花巧的設計，最重要是實用，兼有家的感覺，於是裝修設計風格偏向以簡約為主，希望家人每日回到家中都有舒服放鬆的感覺。全屋顏色以奶白色為主調，地板配搭較大路的木紋磚，增加大自然的質感，而且磚亦是耐用度最高的地板物料，屬講求實用性之選，磚身顏色亦偏向用淺色，營造較溫暖的感覺。