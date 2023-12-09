住得好｜從設計上增加空間感 營造一個寬敞舒適的家

今次我們會教大家如何從設計上增加空間感，營造一個寬敞舒適的家居。大家不妨參考一下愉景新城這個單位，屋主精心地從用色、裝修和燈光各方面，打造出時尚簡約的風格。

淺色主調增加空間感

色彩深淺會帶來不同的視覺效果﹐這個單位全屋以淺色為主調，當中用上淺木色傢俬、白色牆身和天花板，不但令樓底顯得更高，更令家居整體感覺更寬敞和變得簡潔明亮。牆邊的鏡面除了用作照鏡外，更可以提升提升家居空間感。鏡子可以有效地反射屋內的光線來增加客飯廳和牆身的亮度，加上別具特色的型格吊燈，讓視覺上的空間感變大。浴室也用上淺色雲石磚，增加空間感之餘更流露出簡約時尚的風格。