住得好｜從設計上增加空間感 營造一個寬敞舒適的家

今次我們會教大家如何從設計上增加空間感，營造一個寬敞舒適的家居。大家不妨參考一下愉景新城這個單位，屋主精心地從用色、裝修和燈光各方面，打造出時尚簡約的風格。
淺色主調增加空間感
色彩深淺會帶來不同的視覺效果﹐這個單位全屋以淺色為主調，當中用上淺木色傢俬、白色牆身和天花板，不但令樓底顯得更高，更令家居整體感覺更寬敞和變得簡潔明亮。牆邊的鏡面除了用作照鏡外，更可以提升提升家居空間感。鏡子可以有效地反射屋內的光線來增加客飯廳和牆身的亮度，加上別具特色的型格吊燈，讓視覺上的空間感變大。浴室也用上淺色雲石磚，增加空間感之餘更流露出簡約時尚的風格。
客房木櫃在襯色上也花盡心思，主人房淺色木櫃配襯灰色框邊，床頭以冷色系藍色作配搭，展現出型格的格調。相反，兒童睡房的床頭則以鮮黃色撞色，感覺清新活潑。床邊的木櫃結合了書桌和衣櫃，有效地減省空間。
暗門設計時尚簡約
電視櫃旁特意安裝了暗門，這個設計有多個好處，其一是減少壓迫感，利用與牆身相同的素材延伸，令牆壁整體看起來更簡約。其二是增加美感，暗門與牆面一體成型，若果於門上添加點綴，如木紋、鏡面等元素，均能讓整體質感發揮得更好，並藉著各材質的拼接，讓視覺上更顯活潑。
白燈光令全屋倍感亮麗
燈光方面，客廳梳化位置用上射燈，不同位置如飯廳吊櫃底、木櫃也加上白燈，彌補日光不足的問題，感覺更光鮮亮麗。