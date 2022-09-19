住得好｜戶主親自構思裝修設計 元朗村屋化身日式溫馨窩居

今次介紹的是村屋單位，兩位戶主選擇了樓價較便宜的元朗村屋作為上車，很多裝修的構思都是出自戶主的手筆，裝修後現時變成了他們的溫馨小窩居。
拆牆改開放式廚房 擴大客廳空間感
兩位戶主都是80後，已經儲了多年積蓄，但香港樓價高企，置業艱難，於是決定向門檻較低的村屋埋手，加上自己比較喜歡住近鄉郊地方，最終找到機會在元朗的村屋上車。
單位舊裝比較殘舊，故決定進行全屋裝修。由買樓開始到構思單位裝修設計，前後大概用了兩個月時間，都是由戶主一腳踢，自己上網做資料搜集及整合，再由師傅負責工程。戶主最希望單位能夠做到溫馨舒服的氣氛及感覺，又想要開放式間隔廚房，能夠客飯廳視覺上更加闊落，由於單位原先屬於「梗廚」的間隔，戶主決定拆牆改成開放式，並加了以及有一張獨立吧檯，變成很有時代感的設計。
客房變成健身空間 方便日常做運動
在顏色上單位用了較穩陣的顏色，牆上髹白色油漆，地板用暖木色的木紋磚，為居室營造較溫暖的感覺，而戶主又喜歡木條子的牆上作為修飾，帶點日式設計的味道，變成了客廳視覺焦點。
睡房方面，由於只是二人家庭，生活比較簡單，主人房安裝了地台油壓床，以及一組高身的衣櫃，床頭的梳妝台就安裝了燈箱；至於另一間睡房的設計就更簡單，其中一名戶主是健身教練，於是索性將客房改成了健身的空間，安裝了數塊大鏡，方便日常做運動。
屋苑：元朗廈村村屋
單位面積：實用425平方呎
裝修費用：41萬元
裝修工期：5個月
作者：好師傅裝修設計平台