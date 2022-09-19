住得好｜戶主親自構思裝修設計 元朗村屋化身日式溫馨窩居

今次介紹的是村屋單位，兩位戶主選擇了樓價較便宜的元朗村屋作為上車，很多裝修的構思都是出自戶主的手筆，裝修後現時變成了他們的溫馨小窩居。

拆牆改開放式廚房 擴大客廳空間感

兩位戶主都是80後，已經儲了多年積蓄，但香港樓價高企，置業艱難，於是決定向門檻較低的村屋埋手，加上自己比較喜歡住近鄉郊地方，最終找到機會在元朗的村屋上車。

單位舊裝比較殘舊，故決定進行全屋裝修。由買樓開始到構思單位裝修設計，前後大概用了兩個月時間，都是由戶主一腳踢，自己上網做資料搜集及整合，再由師傅負責工程。戶主最希望單位能夠做到溫馨舒服的氣氛及感覺，又想要開放式間隔廚房，能夠客飯廳視覺上更加闊落，由於單位原先屬於「梗廚」的間隔，戶主決定拆牆改成開放式，並加了以及有一張獨立吧檯，變成很有時代感的設計。