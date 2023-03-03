住得好｜揀門都有學問！從玻璃門材質或門框著手 令家居設計更有特色

上次談到一些熱門的門款，其實還有很多選擇，玻璃門亦是受歡迎的門款，而玻璃門亦可以衍生出很多變化，從門框或玻璃的材質著手，令家居設計更設個性化。

玻璃門變化多 黃銅或玫瑰金門框添貴氣

香港住宅單位面積狹小，使用玻璃做門是很常見的做法，玻璃有通透感，令到空間更加開揚，有放大空間的效果。玻璃門亦可以衍生很多變化，先說門框，如果想家居設計風格走輕奢華，或帶點酒店華麗感的味道，可以考慮使用玫瑰金或黃銅色的門框，反之如想帶出現代感或者喜歡工業風裝修的家居，可以選用黑色門框，帶點冰冷或粗曠的感覺。