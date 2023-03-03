住得好｜揀門都有學問！從玻璃門材質或門框著手 令家居設計更有特色

上次談到一些熱門的門款，其實還有很多選擇，玻璃門亦是受歡迎的門款，而玻璃門亦可以衍生出很多變化，從門框或玻璃的材質著手，令家居設計更設個性化。
玻璃門變化多 黃銅或玫瑰金門框添貴氣
香港住宅單位面積狹小，使用玻璃做門是很常見的做法，玻璃有通透感，令到空間更加開揚，有放大空間的效果。玻璃門亦可以衍生很多變化，先說門框，如果想家居設計風格走輕奢華，或帶點酒店華麗感的味道，可以考慮使用玫瑰金或黃銅色的門框，反之如想帶出現代感或者喜歡工業風裝修的家居，可以選用黑色門框，帶點冰冷或粗曠的感覺。
長虹玻璃應用地方多 亦具時尚感
除了門框之外，想加點獨特設計亦可以從玻璃材質上著手，長虹玻璃是近年熱門的物料，長虹玻璃指的是直條紋的壓花玻璃，有透光的性質但又不透視，有一定的遮蔽空間效果，可以增加私隱度之餘同時有滲光的作用，最重要是長虹玻璃比磨砂玻璃更具時尚感及高級感，沒有老土的感覺，除了間隔門可以考慮用長虹玻璃門之外，亦有人會選擇將櫃門用長虹玻璃。
而另一種門款頗受歡迎的摺門（或稱巴士門），舊式的摺門設計常見於廚廁的巴士門，比較老土。但近年不少屋主選擇將摺門作為間隔用途，特別是半開放式的空間例如書房等等，摺門多用鐵框加玻璃，好處當然是採光好，通風亦佳，近年一些新樓盤的露台，除了會用趟門設計之外，亦有樓盤會選擇用摺門，非常有時尚感。
作者：好師傅裝修設計平台