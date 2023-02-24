住得好｜揀門都有學問！日式屏風門/暗門/穀倉門特色你要知

一間屋必定有門，除了有大門之外，還有睡房、廚房及浴室門等等，門除了有功能性的用途如隔音及隱閉空間的功能之外，還有觀賞性的用途，挑選得宜的話，一度靚門可以提升生活品味，以下是一些熱門及特色門款的選擇。
日式屏風門 宜配搭淺木色家居
香港人喜歡到日本旅行，為屋企裝修，亦不妨將日式設計元素融入家中，每日回到家中都有旅行散心的感覺。日式屏風門是模仿日本傳統和室家居的拉門，比較適合淺木色的家居配搭，日式傳統家居中，屏風格中是採用和紙，但在香港環境潮濕，實際環境應用上不宜使用和紙，較多會用磨砂玻璃做搭配，較為堅固之外又有少許透光滲光效果。
另一種門款暗門（或稱隱藏門）亦是很多人選擇的門款，暗門做法是指將門與旁邊的牆身連身一體，亦不會加門框以及門柄，香港家居環境普遍較細，暗門可以令延伸視覺，有助放大空間，亦可以減低屋企的雜亂感，令到家居設計更加簡潔。較多人會選擇將睡房門或者浴室門變做暗門，如果想設計簡約家居的人士不妨考慮。
穀倉門最夾工業風家居
工業風室內設計亦有不少人喜歡，穀倉門就特別適合工業風的家居，穀倉門起源於歐美的農莊，設計十分鮮明獨特，對外有一條金屬滑軌，普遍穀倉門會用黑漆金屬搭配木質門，亦有人會選擇搭配玻璃門，都相當好看。不過穀倉門密封效果一般，隔音較差，在睡房應用未必太合適。
作者：好師傅裝修設計平台