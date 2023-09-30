住得好｜日式裝修設計有咩必備元素？色彩運用、傢俬選擇要留意

日式裝修設計有一種獨特的吸引力，很多香港人都喜歡應用在家居設計之中，優雅散發禪意，配合簡約的家居設計，有著洗滌人心的效果，都市人從忙碌的辦公室回到家中，獲得寧靜與撫慰，以下就介紹一些日式設計必備的元素。
如果想家中裝修成日式設計，可以參考以下一些要點。首先，日式和風設計通常以白色及淺暖木色為主，木色比例的佔比，幾乎佔了超過一半的空間，而白色則為輔，和風設計幾乎只用淺色或暖色色調，例如淺木、淺黃、淺灰等，所選的顏色對比度偏低，而和風的木材甚至會從地板延伸至牆身。
香港住宅空間細小，樓底亦偏矮，特別是舊樓，如果高身或者體積較大的傢俬，會比較容易造成壓迫感，日式設計通常使用較矮身、輕巧的傢俬。「貼地」的傢俬能讓細小的空間變得寬敞，特別是梳化、電視櫃、茶几及床等，營造一種溫馨及平易近人的感覺。除了較矮之外，日系傢俬的線條較簡約，比較注重實際功用及舒適度，而不加裝飾，這樣就能節省多餘的線條，令家居保持簡潔。
另外，日式設計多透過自然質感的素材如木、紙、草、竹等等，設計成日式趟門、和紙、木條屏風、榻榻米，其中木條屏風算是近年頗多人採用的設計，主要用於客飯廳區隔間隔，木條屏風可以帶出若隱若現的效果，表現出日式設計隱晦、低調的個性。