住得好｜暖木色簡約風家居 木製傢俬充滿療癒感！

今次介紹的這個東涌映灣園的單位，走簡約風，並以暖木色作為主色調，自然樸素的感覺充滿了療癒感，令戶主每天回到家中，就如回到自己的避風港。
這個映灣園的單位面積約728平方呎，屬3房間隔，兩位從事金融業的戶主，這位戶主買入單位時已非常殘舊，因而決定為單位進行全屋裝修，變成一家三口的安樂窩。
一步入居室，溫暖柔和感就迎面而來，全屋無論地板、電視櫃、餐桌、木椅、木門都選用暖木色，營造溫馨療癒感。統一色調亦不等於單調，戶主在部份家具的色彩選擇都會造成對比，例如梳化選用米白色；而地板的鋪法選用魚骨紋鋪法，視覺效果比較強烈。
傢俬擺位方面，女戶主在網上找設計師畫圖，讓自己能夠預先知道配襯效果後，再由裝修師傅落手動工。兩位戶主都喜歡較簡約的設計，沒有太多累贅的傢俬，客廳屬長方廳設計，客廳只擺了梳化，對面一組電視櫃及掛牆的電視，牆身亦沒有安裝其他儲物櫃，而旁邊的全身櫃，設計亦頗獨特，變成了客飯廳的焦點。
戶主在飯廳訂造了大型C室櫃，並以白色作木櫃飾面，配合簡約室內設計風格，另外在櫃頂及櫃中亦加了燈帶，令光線更加柔和。
浴室門選用長虹玻璃，是近年頗受歡迎的玻璃材質，有一定的私隱度之餘，亦能夠增加通透感以及客廳的空間感。浴室的用色風格跟客廳不同，偏向型格累白灰路線。
屋苑：映灣園
面積：728平方呎
裝修工程費：約47萬元
作者：好師傅裝修設計平台