住得好｜暖木色簡約風家居 木製傢俬充滿療癒感！

今次介紹的這個東涌映灣園的單位，走簡約風，並以暖木色作為主色調，自然樸素的感覺充滿了療癒感，令戶主每天回到家中，就如回到自己的避風港。

這個映灣園的單位面積約728平方呎，屬3房間隔，兩位從事金融業的戶主，這位戶主買入單位時已非常殘舊，因而決定為單位進行全屋裝修，變成一家三口的安樂窩。

一步入居室，溫暖柔和感就迎面而來，全屋無論地板、電視櫃、餐桌、木椅、木門都選用暖木色，營造溫馨療癒感。統一色調亦不等於單調，戶主在部份家具的色彩選擇都會造成對比，例如梳化選用米白色；而地板的鋪法選用魚骨紋鋪法，視覺效果比較強烈。