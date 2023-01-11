住得好｜柏傲莊現代簡約風裝修設計 霧藍色主色極具格調

大圍站上蓋屋苑柏傲莊I已經入伙，好師傅就以屋苑三房大單位作為藍本，設計了一個現代簡約風風格家居，並以霧藍色搭配大地色作主色，散發典雅高貴格調。
梗廚改開放式設計 模糊廚房與客廳的界線
柏傲莊I最近已經陸續收樓入伙，好師傅裝修設計平台早前就為柏傲莊的其中一個大單位做了設計示範，業主們亦不妨參考一下。設計以2A座的A室作藍本，單位實用面積835平方呎，是屋苑3房一套房的大單位。單位原則屬於梗廚的設計，設計師將其打通變成開放式設計，擴闊客飯廳的空間感，亦模糊了廚房及飯廳的界線，正在煮食的家人亦可以跟飯廳的人交流，設計師亦刻意把餐桌跟廚房的櫃連接在一起，更有一體化的感覺。
霧藍色極具格調 木紋地板具自然質感
而設計師以霧藍色作為一屋的主色調，再以白色及大地色作為配搭，襯出極具格調的家居，而地板選用了木紋地板，充滿自然的質感，地板的鋪法以魚骨形狀鋪設，令視覺效果更加窗出，十分搶眼吸睛。圓弧形、曲面的傢俬，往往會令單位更具和諧及輕盈感，設計師就以圓弧形的設計修飾櫃身，更具現代感。客廳的電視牆身背板以雲石紋作紋理，令單位散發著典雅高貴的格調，而飯檯上的吊燈亦極具藝術感。
主人睡房屬套房間隔，用色及設計都貫徹全屋的風格，靠窗一邊擺放雙人睡床，以及一組到天花頂的衣櫃。至於另一間睡房就用了淡雅的綠色，增添活潑感，而書檯亦運用圓弧去修飾邊角。至於最後一間客房就改成書房用途，一邊作為工作檯的空間，另一邊就擺放衣櫃。
作者：好師傅裝修設計平台