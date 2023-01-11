住得好｜柏傲莊現代簡約風裝修設計 霧藍色主色極具格調

大圍站上蓋屋苑柏傲莊I已經入伙，好師傅就以屋苑三房大單位作為藍本，設計了一個現代簡約風風格家居，並以霧藍色搭配大地色作主色，散發典雅高貴格調。

梗廚改開放式設計 模糊廚房與客廳的界線

柏傲莊I最近已經陸續收樓入伙，好師傅裝修設計平台早前就為柏傲莊的其中一個大單位做了設計示範，業主們亦不妨參考一下。設計以2A座的A室作藍本，單位實用面積835平方呎，是屋苑3房一套房的大單位。單位原則屬於梗廚的設計，設計師將其打通變成開放式設計，擴闊客飯廳的空間感，亦模糊了廚房及飯廳的界線，正在煮食的家人亦可以跟飯廳的人交流，設計師亦刻意把餐桌跟廚房的櫃連接在一起，更有一體化的感覺。