住得好｜母子購250呎綠置居 間兩房仍空間感十足 超治癒日系無印風裝修！

一對母子兩年前成功購入綠置居蝶翠苑的單位，雖然面積不大，只有約250呎，但經過設計師巧妙的設計之下，間到兩間睡房，單位以日本無印風作設計風格，既自然又有療癒的感覺。

梗廚改開放式設計 增空間感

蝶翠苑是柴灣新落成的綠置居屋苑，只有一幢，規模不大，而且單位都是細單位為主。今次好師傅設計的單位，是一個約250平方呎的單位，只有母子二人居住，戶主有幸於2019年成功抽中前籌買入單位，並在前年收樓後再裝修。

戶主鍾情日系無印風，居所顏色以暖木色作為主色，給人一種溫馨的感覺。而在間隔上單位亦作了不少改動，原本入門旁邊為廚房，戶主將梗廚改作開放式設計，將原先浴室及廚房的位置對調，而開放式廚房設計亦增加了不少空間感，打開大門感覺較為開揚。