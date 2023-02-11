住得好｜母子購250呎綠置居 間兩房仍空間感十足 超治癒日系無印風裝修！

一對母子兩年前成功購入綠置居蝶翠苑的單位，雖然面積不大，只有約250呎，但經過設計師巧妙的設計之下，間到兩間睡房，單位以日本無印風作設計風格，既自然又有療癒的感覺。
梗廚改開放式設計 增空間感
蝶翠苑是柴灣新落成的綠置居屋苑，只有一幢，規模不大，而且單位都是細單位為主。今次好師傅設計的單位，是一個約250平方呎的單位，只有母子二人居住，戶主有幸於2019年成功抽中前籌買入單位，並在前年收樓後再裝修。
戶主鍾情日系無印風，居所顏色以暖木色作為主色，給人一種溫馨的感覺。而在間隔上單位亦作了不少改動，原本入門旁邊為廚房，戶主將梗廚改作開放式設計，將原先浴室及廚房的位置對調，而開放式廚房設計亦增加了不少空間感，打開大門感覺較為開揚。
長虹玻璃作間隔 有滲光效果
單位原則並沒有間房，為了讓母子二人都有獨立的睡房，單位大面旁邊的空間，用儲物櫃間了一間睡房，很實用地增加儲物的空間，至於兒子的睡房則位於近露台的位置，並用了長虹玻璃作為間隔，長虹玻璃的好處有滲光的作用，將窗外的陽光帶入客廳，而兒子亦有獨立的休息空間。若然拉開房門，睡房的地台亦可以作為客廳的梳化之用。
值得一提的是，設計師特意不少櫃身都做了圓角的設計，減低小孩碰撞的風險，亦令空間更具柔和感，另外在電視櫃的旁邊加入木條子，突出日式設計的元素。
屋苑：柴灣蝶翠苑
面積：250平方呎
工程費用：33.4萬元
施工期：約3個月
作者：好師傅裝修設計平台