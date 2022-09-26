住得好｜洗手盆款式點揀好？裝修、日常使用時要留意呢樣嘢！

上一次談到檯面洗手盆，今次亦談一下其他較多人喜歡使用的洗手盆款式，以及裝修與日常使用時需要注意的事項。

檯下盆視覺較簡潔 容易清潔

檯面洗手盆款式多變，安裝簡單，是很多人喜歡選用的浴室洗水盆款式。而另一個亦有很多人喜歡選用的款式是檯下盆，亦即是安裝在檯面石底部的盆，可以將檯面變成一個平面，視覺上就更加簡潔，即使日常洗手洗臉不慎將水彈到四周圍，亦很容易清潔，可以選矮身的水龍頭。不只是浴室，檯下盆在廚房亦十分常用。

不過比較麻煩的是維修，好師傅曾遇過有些住戶不小心弄跌硬物，撞擊至洗水盆引致破裂，如果洗手盆破裂就必須連同檯面石一整塊更換，維修明顯相對較麻煩；另外由於檯下盆的接縫是藏在檯面石之下，清潔時有機會被忽略。