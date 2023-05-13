住得好｜浩景臺灰、白主色現代簡約風家居

位於荔景半山的浩景臺，今次介紹的單位實用面積511平方呎，屬於兩房單位。間隔四正，客廳呈橫廳布局，入大門即大廳，不設玄關位，右方為廚房，沿著走廊直走是寢室區

這位戶主偏愛白灰色，牆身是白色之外，很多傢俬都以灰色為主，梳化、櫃身都是灰色，地板配花紋更深的木紋磚，營造現代簡約風。全屋的焦點區之一是客廳的電視櫃，電視後背以雲石紋磚鋪砌，令全屋帶高貴的感覺，另外磚身花紋非常突出，形成頗強烈的視覺效覺，一入屋就很自然會將視線放在這裡。而曲尺型的電視櫃，很實用地增加收納空間，而尤如砌積木般的設計亦非常獨特，而電視櫃其中一部份屬吊櫃，營造輕盈感，而櫃底的燈帶亦令設計注入現代的氣息。

廚房以粉藍色作主色

戶主亦喜歡將家中櫃身的邊角設計成圓弧形，有別於直角，圓弧形轉角有清晰的動線，感覺更流暢，提高空間的柔和感，同時減輕壓逼感，這個單位的電視櫃、客廳櫃、玄關櫃以及天花燈槽都呈圓弧形，亦增添現代的美感。

而睡房亦沿用同一色系，睡床架以及衣櫃都用上灰色，而戶主亦特意放了小盆栽，增添綠意之餘亦令空間示會太冰冷。

而廚房則用了粉藍色色系，營造小清新的感覺，令人煥然一新。至於浴室鋪水泥紋磚，配霧藍色的櫃形成強烈的視覺對比效果，用色設計亦充滿著現代的氣息。

工程費用：約46萬元

裝修工期：約5個月

作者：好師傅裝修設計平台