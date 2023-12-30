住得好｜淺木色作居室主色 營造自然舒適感覺

今次參觀的是長沙灣居屋單位，實用面積約391平方呎，單位便採用了淺木色作為居室主色，因其自然、溫暖及時尚的外觀，帶有獨特的紋理，能夠為室內營造出自然舒適的感覺，這個單位無論是客飯廳的訂造儲物櫃、電視櫃、地板、餐檯以及梳化的顏色，都偏向用淺色及淺木色調，以營造溫馨感覺。而飯檯旁的兩組儲物櫃，出於功能性的考慮是為了增加儲物空間而訂造。另外戶主亦在C字櫃造了一個座椅墊，方便平常出入換鞋。

廚房位於大門入口位的旁邊，戶主選用了玻璃趟門，增加通透感，讓客廳與廚房之間營造出無縫連接的感覺，由於廚房的空間都頗寬敞，足夠造了一組U型的廚櫃，增加了廚具擺放的儲物空間，至於色調亦貫徹了客飯廳的風格，以淺木色系為主。廚房的視覺焦點應是其牆身，戶主選用了六角形磚作為牆磚，增添廚房時尚感，跟用色較平淡的廚櫃形成頗強的對比感。

單位屬於一房間隔，由於戶主亦有小朋友，故大人跟小朋友寢室放在同一個空間，睡床與睡床之間再放了書檯，可謂盡用了空間。另外客廳的一角亦劃出一部份的空間，作為孩子的小天地。