住得好｜玄關鞋櫃加裝座椅 為家居增添視覺美感與變化

每天出入大門必定會經過玄關位，想換鞋可以舒服一點，可以在玄關鞋櫃加裝座椅位置，另外除了考慮外觀設計外，亦要做好內櫳設計考慮，增加收納鞋子空間。 為玄關區增添更多視覺美感及變化 玄關位是每天出入必經的地方，玄關鞋櫃亦不單止有收納鞋的功能，若然每天返工放學回到家中，有張合適的換鞋坐椅就更加輕鬆，方便穿、脫鞋子。如果有一張有趣又獨特外型的椅子，還可以修飾空間，當然亦可以不用弄得太複雜，簡單的設計都已有簡約的效果，都可以為玄關區增添更多視覺美感及變化性。香港住宅空間不大，細單位不宜將坐椅造得太大，若然玄關空間寬敞及家庭人數多，才考慮用長凳吧。

加裝屏風 有遮蔽空間作用 如果不想一打開大門讓人開到全屋，在玄關鞋櫃加裝屏風都是一個很好的選擇，亦有分割空間的作用，如果想特別一點，可以為屏風加點特色設計，例如很多香港人喜歡日式設計，可以選擇木條子的設計，帶有日式味道之餘，亦有助遮蔽空間。