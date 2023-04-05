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2023-04-05 20:00:00

住得好｜玄關鞋櫃加裝座椅 為家居增添視覺美感與變化

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住得好｜玄關鞋櫃加裝座椅 為家居增添視覺美感與變化

住得好｜玄關鞋櫃加裝座椅 為家居增添視覺美感與變化

每天出入大門必定會經過玄關位，想換鞋可以舒服一點，可以在玄關鞋櫃加裝座椅位置，另外除了考慮外觀設計外，亦要做好內櫳設計考慮，增加收納鞋子空間。

為玄關區增添更多視覺美感及變化

玄關位是每天出入必經的地方，玄關鞋櫃亦不單止有收納鞋的功能，若然每天返工放學回到家中，有張合適的換鞋坐椅就更加輕鬆，方便穿、脫鞋子如果有一張有趣又獨特外型的椅子，還可以修飾空間，當然亦可以不用弄得太複雜，簡單的設計都已有簡約的效果，都可以為玄關區增添更多視覺美感及變化性。香港住宅空間不大，細單位不宜將坐椅造得太大，若然玄關空間寬敞及家庭人數多，才考慮用長凳吧。

以屯門華都花園的單位為例，單位面積只有約410平方呎，戶主就選擇在玄關鞋櫃旁邊造了一張單人座椅 玄關空間寬敞及家庭人數多，可考慮用長凳吧 換鞋坐椅可為玄關區增添更多視覺美感及變化性 換鞋坐椅可為玄關區增添更多視覺美感及變化性

加裝屏風 有遮蔽空間作用

如果不想一打開大門讓人開到全屋，在玄關鞋櫃加裝屏風都是一個很好的選擇，亦有分割空間的作用，如果想特別一點，可以為屏風加點特色設計，例如很多香港人喜歡日式設計，可以選擇木條子的設計，帶有日式味道之餘，亦有助遮蔽空間。

加裝屏風 有遮蔽空間作用 加裝屏風 有遮蔽空間作用

細單位可以改裝斜層板 節省空間

至於鞋櫃的內櫳，標準鞋櫃深度最好有35cm，若然鞋櫃沒有足夠的空間，可以將其改成斜層板，斜層板預留25cm 深度就足夠，鞋子打斜方式擺放，細小住宅空間都可以做好收納鞋子作用。若然空間大，又有很多鞋子，可以為鞋櫃加裝特別五金配件例如旋轉鞋架，令鞋子可以透過交錯擺位，大幅增加收納度，不過加裝五金件事前記得要跟裝修師傅溝通好，問清楚是否有足夠空間配置。

作者：好師傅裝修設計平台

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