住得好｜現代簡約設計風格永不過時！暖色色調配合木系傢俬　為家居帶來自然質樸感

現代簡約設計風格永不過時，簡約實用的設計理念，既追求自然、舒適，又注重空間運用，完全符合戶主於對平靜舒適生活空間的需求。這個位於蝶翠峰的單位，全屋以暖色色調為主，同時結合傢俬佈局，再配合木系傢俬帶出自然質樸的感覺。

以木系和白色配搭出空間感

這個單位優點在於客廳用對流窗設計，牆身髹上白色油漆，室內光猛又通風，淺色系有助於放大空間的感覺。配以不同色調的木傢俬及木地板，能造出深淺交錯的層次感，突顯空間的深度。而開放式廚房的設計，既可分隔廚房和客廳，同時廚櫃工作檯可用作餐桌，令客廳的空間感大大增加。而戶主亦善用適當的傢俬布局，例如客廳的巨型Ｃ字櫃、客廳的角位加裝飾櫃，均能增加收納空間，同時亦可增加室內空間感，可謂一舉多得。