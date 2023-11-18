住得好｜現代簡約設計風格永不過時！暖色色調配合木系傢俬　為家居帶來自然質樸感

現代簡約設計風格永不過時，簡約實用的設計理念，既追求自然、舒適，又注重空間運用，完全符合戶主於對平靜舒適生活空間的需求。這個位於蝶翠峰的單位，全屋以暖色色調為主，同時結合傢俬佈局，再配合木系傢俬帶出自然質樸的感覺。
以木系和白色配搭出空間感
這個單位優點在於客廳用對流窗設計，牆身髹上白色油漆，室內光猛又通風，淺色系有助於放大空間的感覺。配以不同色調的木傢俬及木地板，能造出深淺交錯的層次感，突顯空間的深度。而開放式廚房的設計，既可分隔廚房和客廳，同時廚櫃工作檯可用作餐桌，令客廳的空間感大大增加。而戶主亦善用適當的傢俬布局，例如客廳的巨型Ｃ字櫃、客廳的角位加裝飾櫃，均能增加收納空間，同時亦可增加室內空間感，可謂一舉多得。
時尚細節盡顯活力
若從細節位如用色、擺設等花點心思，都能令整個設計帶來不一樣的感覺。一張鮮黃色的梳化，無論在輕淺或深沉的牆身空間中都能輕鬆架馭。不僅能為大廳空間創造亮點，也能令單調沉悶的氛圍帶來一點活力。在客廳的其中一邊牆身髹上了帶清新淡雅的淺藍色作點綴，與主人房的設計互相呼應，為整間屋注入年輕的活力。飯廳的上方裝了幾盞射燈，令整個客飯廳增添時尚感。浴室選用線條俐落的浴室家具配以紋路清晰雲石浴室牆身，配襯出型格時尚的氣質。