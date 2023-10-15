住得好｜現代簡約風室內設計 霧藍色主色調提升空間質感

黑白灰色覺得太沉悶？室內設計不妨試試運用較深沉的霧藍色，鮮明度較低，配搭其他顏色亦不會顯得太突兀，溫柔的霧藍色更有安穩情緒的效果，讓室內質感大大提升。
今次介紹的這個位於深水埗區的住宅單位，空間不大，面積不足300平方呎，設計師特意挑選霧藍色較深沉的顏色主色調，客廳的儲物櫃的面色都選用了霧藍色，讓空間添一抹寂靜而又神秘的氣息，配搭木色傢俬及木紋磚亦非常配襯，空間質感大大提升。另外，藍色有穩定情緒的作用，在忙碌的辦公室回到家中，都有治癒人心的效果。
室內設計風格採用現代簡約風，減去空間不必要的裝飾，由於住宅單位面積不大，所以盡量減低視覺上的壓迫感，傢俬以功能性為主。單位沒有過多的裝飾，客廳的儲物櫃主要為增加收納空間，木色層板跟霧藍色十分配襯，而旁邊開放式廚房的鏡面雪櫃，亦十分有現代感，而鏡面效果亦有助減低空間壓迫感。
而浴室主要以黑白灰色做配搭，帶出簡潔又時尚的感覺，不過浴室空間不大，僅僅夠做浴室櫃連檯上盆，淋浴的空間亦剛好夠做浴屏，而地板則鋪上六角形磚，營造層次感。
睡房造了地台床，同樣是為了在有限的空間下增加儲物空間，而用色同樣沿用霧藍色，貫徹全屋的用色風格，並在地台床上造了書桌，盡用空間。