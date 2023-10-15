住得好｜現代簡約風室內設計 霧藍色主色調提升空間質感

黑白灰色覺得太沉悶？室內設計不妨試試運用較深沉的霧藍色，鮮明度較低，配搭其他顏色亦不會顯得太突兀，溫柔的霧藍色更有安穩情緒的效果，讓室內質感大大提升。

今次介紹的這個位於深水埗區的住宅單位，空間不大，面積不足300平方呎，設計師特意挑選霧藍色較深沉的顏色主色調，客廳的儲物櫃的面色都選用了霧藍色，讓空間添一抹寂靜而又神秘的氣息，配搭木色傢俬及木紋磚亦非常配襯，空間質感大大提升。另外，藍色有穩定情緒的作用，在忙碌的辦公室回到家中，都有治癒人心的效果。