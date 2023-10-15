熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-15 20:00:00

住得好｜現代簡約風室內設計 霧藍色主色調提升空間質感

分享：
住得好｜現代簡約風室內設計 霧藍色主色調提升空間質感

住得好｜現代簡約風室內設計 霧藍色主色調提升空間質感

黑白灰色覺得太沉悶？室內設計不妨試試運用較深沉的霧藍色，鮮明度較低，配搭其他顏色亦不會顯得太突兀，溫柔的霧藍色更有安穩情緒的效果，讓室內質感大大提升。

今次介紹的這個位於深水埗區的住宅單位，空間不大，面積不足300平方呎，設計師特意挑選霧藍色較深沉的顏色主色調，客廳的儲物櫃的面色都選用了霧藍色，讓空間添一抹寂靜而又神秘的氣息，配搭木色傢俬及木紋磚亦非常配襯，空間質感大大提升。另外，藍色有穩定情緒的作用，在忙碌的辦公室回到家中，都有治癒人心的效果。

Ad Block
設計師特意挑選霧藍色較深沉的顏色主色調

室內設計風格採用現代簡約風，減去空間不必要的裝飾，由於住宅單位面積不大，所以盡量減低視覺上的壓迫感，傢俬以功能性為主。單位沒有過多的裝飾，客廳的儲物櫃主要為增加收納空間，木色層板跟霧藍色十分配襯，而旁邊開放式廚房的鏡面雪櫃，亦十分有現代感，而鏡面效果亦有助減低空間壓迫感。

2客廳儲物櫃木色層板跟霧藍色十分配襯 2客廳儲物櫃木色層板跟霧藍色十分配襯 開放式廚房的鏡面雪櫃有助減低空間壓迫感

而浴室主要以黑白灰色做配搭，帶出簡潔又時尚的感覺，不過浴室空間不大，僅僅夠做浴室櫃連檯上盆，淋浴的空間亦剛好夠做浴屏，而地板則鋪上六角形磚，營造層次感。

浴室主要以黑白灰色做配搭 浴室主要以黑白灰色做配搭 浴室地板鋪上六角形磚，營造層次感

睡房造了地台床，同樣是為了在有限的空間下增加儲物空間，而用色同樣沿用霧藍色，貫徹全屋的用色風格，並在地台床上造了書桌，盡用空間。

睡房用色同樣沿用霧藍色 睡房造了地台床
單位：深水埗喜居
面積：249平方呎
作者：好師傅裝修設計平台
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受