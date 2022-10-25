住得好｜用玻璃/櫃做間牆物料各有好處 點揀好？

早前談到常用的間隔物料，包括磚及木板，其實間隔物料選擇仍有不少。香港住宅空間有限，近年不少人選擇用玻璃做間牆物料，增加視覺上的空間感，亦有人會採用櫃做間牆，盡用空間。

玻璃做分隔 工業風非常合適

香港住宅空間有限，一個中小型住宅單位面積普遍只有400至500平方呎，近年一些迷你單位甚至只有200至300平方呎，空間偏細，單位視覺上難免會較為侷促。所以，有人會選擇用玻璃去做間牆的物料，因為玻璃有通透性，可以令到單位的視覺上壓迫感降低。喜歡工業風的戶主，可以選用黑框玻璃，跟工業風家居非常配搭。

在實際應用上，其實也不一定要整幅牆身用玻璃，用以考慮做半截磚牆配搭半截玻璃，應用在廚房上十分適合，形式半開放式的空間；如果想增加一點的私隱度，亦可以選用磨砂玻璃，或者索性安裝窗簾都可以。