住得好｜用盡高樓底優勢！打造閣樓向高空發展 大大增加室內空間

上一次提到用玻璃元素增加單位的空間感，近年落成的新樓普遍都有高樓底，可以好好利用，透過訂造傢俬將儲物空間向高空發展，增加室內可用空間面積，以下就說一下向高空發展的注意事項。

近年落成的新樓，不少都是納米單位，實用面積不過300平方呎，以最近粉嶺的新盤ONE INNOVALE-Archway 為例，超過一半單位是1房半的間隔。不過新樓的優點普遍是樓底夠高，如果樓底有3米以上，其實就已經可以透高訂造傢俬，將儲物空間及睡床向高空發展，變成「閣樓」，令室內設計有更大的發揮空間。

樓底高度建議有3米或以上

好師傅過往亦曾試過幫不少新樓裝修，最好樓底有3米或以上才考慮向高空發展，令下層有約1.9米的活動空間，當然亦要考慮戶主本身的高度，例如戶主身高如有1.9米以上，這樣就未必適合。

利用樓梯位置增加櫃桶做收納

透過訂造傢俬亦可以好好利用連接上層與下層的樓梯空間，在樓梯位置增加櫃桶做收納，如果家中有小朋友又想做閣樓，就要留意梯級的斜度，以免發生危險。