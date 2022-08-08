住得好｜用盡高樓底優勢！打造閣樓向高空發展 大大增加室內空間

上一次提到用玻璃元素增加單位的空間感，近年落成的新樓普遍都有高樓底，可以好好利用，透過訂造傢俬將儲物空間向高空發展，增加室內可用空間面積，以下就說一下向高空發展的注意事項。
近年落成的新樓，不少都是納米單位，實用面積不過300平方呎，以最近粉嶺的新盤ONE INNOVALE-Archway 為例，超過一半單位是1房半的間隔。不過新樓的優點普遍是樓底夠高，如果樓底有3米以上，其實就已經可以透高訂造傢俬，將儲物空間及睡床向高空發展，變成「閣樓」，令室內設計有更大的發揮空間。
樓底高度建議有3米或以上
好師傅過往亦曾試過幫不少新樓裝修，最好樓底有3米或以上才考慮向高空發展，令下層有約1.9米的活動空間，當然亦要考慮戶主本身的高度，例如戶主身高如有1.9米以上，這樣就未必適合。
利用樓梯位置增加櫃桶做收納
透過訂造傢俬亦可以好好利用連接上層與下層的樓梯空間，在樓梯位置增加櫃桶做收納，如果家中有小朋友又想做閣樓，就要留意梯級的斜度，以免發生危險。
家居整體顏色要注意
另外，單位面積細小就不宜用太深的顏色，淺灰及白色可以增強空間的光度，以豐連這個單位為例，顏色都是以淺色為主，籍此令單位變得更光猛，而白色拼淺木色都是最穩陣的顏色配搭。
配合冷氣機位置
香港天氣愈來愈熱，冷氣機變成必不可少的家電，亦要注意冷氣機的位置，令到單位上下層的都有冷氣，因為熱空氣是往上流，上層一般會比較熱，故在規劃單位時可考慮安裝一開二的分體式冷氣機，令到單位上下層的單位都能夠享受到冷氣。
作者：好師傅裝修設計平台