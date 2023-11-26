住得好｜用色、擺設、裝修風格盡顯簡潔時尚！運用線條設計輕鬆提升空間感

現代風格主打簡潔時尚，且靈活運用線條設計，可以參考這個天鑽的單位，無論用色、擺設、裝修風格上，均盡顯優雅的時尚觸角。 幾何圖案展現時尚品味 全屋以柔和的淺木色作基調，加上黑白灰的配搭，令室內空間線條更見分明，給人俐落大方的感覺。電視櫃旁的牆身附以簡單俐落的直線元素，配以型格的黑邊傢俬，展現時尚品味。特色牆與電視牆均為不規則的幾何圖案，為室內增添獨特的個性，同時成為整間屋的視覺焦點，令層次感大大提升。 餐桌以雲石紋面設計，時尚中見高貴。客房方面，有別於一般的木櫃，主人特別用上銀邊包框的玻璃衣櫃，令房間格調提升不少，也令整間房更見寬敞。

巧用線條設計提升空間感 飯廳的儲物櫃以黑白色作主打，充滿現代感的簡約流線別出心栽，既簡約時尚，同時避免了大型儲物櫃帶來的壓迫感。偌大的落地玻璃將自然光引入室內，大大提升空間感。

睡房衣櫃側面延伸出桌板，將兩者一體化的設計能充分善用有限的空間，除了衣物收納外，也能用作書桌、化妝台，滿足臥室的儲物需求。油壓床的床底可收納雜物，減少睡房的壓迫感。書房的洞洞板設計也是空間收納的不二法門，這種設計實用美觀，可以讓人們輕鬆存放各種物品，例如掛放包包、帽子等配件，而不佔據地面空間，方便出門時直接拿取。