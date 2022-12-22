住得好｜眼鏡房要點裝修？改動間隔令空間感大增

樓價回落，有沒有打算趁機會上車置業？首次置業通常都是找細單位，而其中一類間隔是細單位十分常見，就是眼鏡房，而好師傅曾處理過不少眼鏡房的裝修，以下就分享數個好使好用的設計方法。

拆牆改一房兼用大玻璃門做間隔

首次置業人士預算有限，通常都是買細單位作為上車，而香港不少屋苑的細單位，都有一些類似的間隔，在此好師傅特別挑選一些較具標誌性的間隔來談。眼鏡房就是其中之一，眼鏡房的特點是兩間睡房的面積相若，擺位如眼鏡般並排正對客飯廳，好處是間隔四正，但睡房門並排正向廳門，令到可以利用的牆身有限，是其缺點，不少大型屋苑的細單位間隔都是眼鏡房，沙田第一城，將軍澳新都城就是例子。

好師傅就曾處理過不少眼鏡房間隔的單位可以參考，如果是單身貴族，可以參考香港仔珍寶大廈這種設計，因為戶主只是一人居住，沒有兩個房間的需要，於是打兩個房間打通，將書房及睡房變做同一個空間，而戶主再進一步將連接客廳及房間的間隔牆，改為大玻璃，令到空間感更加開揚。