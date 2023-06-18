住得好｜磁磚決定浴室格調！熱門磁磚款式介紹(下)

今次再介紹其他較為熱門的浴室磁磚選擇，如果想令到浴室空間視覺效果突出一點，麵包磚是不少人的心水選擇，跟北歐風及簡約風十分搭配。

斜邊麵包磚較具立體感

麵包磚跟香港人喜歡的室內設計風格如北歐、現代簡約風非常搭配，麵包磚顏色最經典還是白色，亦最容易搭配，其他如墨綠色亦非常具文藝氣息，太深色的麵包磚不宜太大面積選用，香港住宅面積細，容易造成壓迫感。一般成品的麵包磚，四邊呈斜面，較似麵包的外型；亦有另一款四邊呈平面的平邊麵包磚，但斜邊的麵包磚較具有立體感，比較能夠突顯出麵包磚的特色。至於鋪法，麵包磚較常見的鋪法是工字鋪，如果戶主有其他想法，裝修前就要同裝修師傅交待清楚。