住得好｜磁磚決定浴室格調！熱門磁磚款式介紹(下)

今次再介紹其他較為熱門的浴室磁磚選擇，如果想令到浴室空間視覺效果突出一點，麵包磚是不少人的心水選擇，跟北歐風及簡約風十分搭配。
斜邊麵包磚較具立體感
麵包磚跟香港人喜歡的室內設計風格如北歐、現代簡約風非常搭配，麵包磚顏色最經典還是白色，亦最容易搭配，其他如墨綠色亦非常具文藝氣息，太深色的麵包磚不宜太大面積選用，香港住宅面積細，容易造成壓迫感。一般成品的麵包磚，四邊呈斜面，較似麵包的外型；亦有另一款四邊呈平面的平邊麵包磚，但斜邊的麵包磚較具有立體感，比較能夠突顯出麵包磚的特色。至於鋪法，麵包磚較常見的鋪法是工字鋪，如果戶主有其他想法，裝修前就要同裝修師傅交待清楚。
仿雲石紋磚營造高貴感
想營造高貴感的可以考慮仿雲石紋磚，仿雲石紋磚比起真雲石更容易打理，最重要是價錢亦便宜很多，而且天然雲石密度及強度比較低，吸水度高，容易受潮及滲污，所以仿雲石紋磚是較為實際的選擇，而且亦能夠營造高貴感覺。選用較淺色的仿雲石紋磚，搭配淺色系浴室櫃及銀色水龍頭，輕易打造出明亮高貴感覺的浴室空間。
葡萄牙花磚營造復古風
如果想獨特一點，喜歡異國或復古裝修風格，葡萄牙花磚都是不錯的選擇，非常獨特搶眼，很容易就令到牆身成為焦點，不會讓人感覺沉悶老土，令到空間更加有趣，不過這類較花悄的磚同樣較適宜小範圍選用，否則很容易造成壓迫感。
作者：好師傅裝修設計平台