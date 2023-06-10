住得好｜磁磚決定浴室格調！熱門磁磚款式介紹

香港住宅浴室的天花通常安裝假天花，但款式較為單一，至於牆身及地下通常就選用磁磚，磁磚款式五花八門，卻會決定整個浴室的格調，選購時亦要注意跟潔具是否搭配，以下是一些較熱門的浴室磁磚款式。
仿水泥紋磚熱門款式 暗色系較具型格
很多人都喜歡黑、白及灰顏色配搭的家居，都是不容易出錯的配搭，仿水泥紋磚是其中一款熱門的款式，水泥紋磚帶給人一種型格的感覺，跟現代簡約風或輕工業風的家居設計很搭配，潔具可以選用啞黑色水龍頭及花灑，浴屏亦可以考慮選用灰玻璃，而較深色的木櫃亦適合配襯。如果浴室空間有限，可以考慮牆身與地板選用同一種款式的水泥紋磚，更有和諧感，有放大空間的效果。
另外溫提一個細節位置，如果選用仿水泥紋磁磚，磁磚與磁磚之間的掃口粉，最好選用灰色或相近的顏色，這樣視覺上看起來才會統一及有美感，相反若配上白色的掃口粉，色差太大就會顯得非常突兀，這些都是需要注意的細節。
馬賽克磚身帶復古味 宜只鋪砌一邊牆身
如果想視覺效果突出一點的，可以考慮馬賽克磚，是不少人喜愛的款式，設計帶點復古味道，舊式住宅的大廈外牆不少都沿用馬賽克磚，不過由於馬賽克磚身款式比較花身，若然太大面積選用，反而會有反效果，形成壓迫感，所以比較適宜挑選浴室一面磚身作為特色牆，淋浴間牆身或者洗手盤的牆身都是不錯的選擇，不過馬賽克磚身的接縫位比較多，日常打理清潔花費的時間比較多，自問是懶人就要考慮清楚。下次再談其他較熱門的浴室磁磚選擇。
作者：好師傅裝修設計平台