住得好｜簡約風家居 選用白、灰及淺木色作主色搭配 盡顯品味

鰂魚涌太古城一直都是極受歡迎的屋苑，其中一款兩房的屋則好使好用，今次介紹的單位走簡約風，沒有累贅的設計，顏色以白、灰及淺木色做簡單配搭，已顯得極具品味。

白、灰及淺木色做主色配搭

太古城雖然樓齡已久，但長久以來都是極受歡迎的屋苑之一，其中一個原因是其屋苑的屋則實用。今次介紹的單位是太古城的兩房則王，實用面積約580平方呎，這種則型的賣點是主人睡房面積大，超過100呎，有用家會將其改間成三房，而客廳屬方形廳，相當四正，傢俬容易擺位，廚房亦可改間成開放式設計，相當靈活。

今次這個單位是「全爆」的裝修工程，戶主喜歡簡約風格，選用了用白、灰及淺木顏色作為主色配搭，是十分穩陣的配搭組合，而裝修上亦沒有太多繁複的設計。例如客廳及飯廳天花只各用一盞燈做照明，廚房亦只有一盞路軌燈，沒有做燈槽，而客廳亦簡單做一組電視下櫃，視覺上造到乾淨企理，至於梳化後方就造了一組C字櫃，擺放日常生活用品及及雜物。