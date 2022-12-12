住得好｜簡約風家居 選用白、灰及淺木色作主色搭配 盡顯品味

鰂魚涌太古城一直都是極受歡迎的屋苑，其中一款兩房的屋則好使好用，今次介紹的單位走簡約風，沒有累贅的設計，顏色以白、灰及淺木色做簡單配搭，已顯得極具品味。
白、灰及淺木色做主色配搭
太古城雖然樓齡已久，但長久以來都是極受歡迎的屋苑之一，其中一個原因是其屋苑的屋則實用。今次介紹的單位是太古城的兩房則王，實用面積約580平方呎，這種則型的賣點是主人睡房面積大，超過100呎，有用家會將其改間成三房，而客廳屬方形廳，相當四正，傢俬容易擺位，廚房亦可改間成開放式設計，相當靈活。
今次這個單位是「全爆」的裝修工程，戶主喜歡簡約風格，選用了用白、灰及淺木顏色作為主色配搭，是十分穩陣的配搭組合，而裝修上亦沒有太多繁複的設計。例如客廳及飯廳天花只各用一盞燈做照明，廚房亦只有一盞路軌燈，沒有做燈槽，而客廳亦簡單做一組電視下櫃，視覺上造到乾淨企理，至於梳化後方就造了一組C字櫃，擺放日常生活用品及及雜物。
變開放式廚房 模糊客廳與廚房的界線
戶主選擇將廚房改成開放式設計，模糊了客廳與廚房的界線，令單位在視覺上更開揚，就算是煮飯的時候都能夠跟客廳的家人聊天以及看電視。而太古城的兩房則王廚房呈長條形設計，空間亦相當闊落，造了一組長型的廚櫃，都有頗多的收納空間。
至於睡房就維持原則兩房的間隔，這位戶主奉行簡約主義，生活上的雜物不多，入門口一側造了一組衣櫃，另一邊的書檯作為日常辦公的空間，設計就非常簡單，只有少量的櫃桶擺放生活用品，以及一張雙人睡床，非常簡潔。
單位：鰂魚涌太古城
面積：約580平方呎
裝修費用：約62萬元
施工期：約4個月
作者：好師傅裝修設計平台