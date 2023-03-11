住得好｜結合現代簡約及日式和風 大地色系裝修營造和諧溫暖感

東涌裕雅苑是最近新落成的居屋屋苑，好師傅裝修設計平台早前就屋苑一個可間三房的大單位，設計了一個現代簡約及日式和風的家居，以大地色系作為主色。

大地色作主色 營造和諧溫暖感

東涌裕雅苑是上一輪發售居屋屋苑之中，最多單位的屋苑，多達3,300個單位，面積亦偏大，由272至555平方呎。好師傅裝修設計平台的室內設計師就以屋苑的E室3房單位作設計藍本，這個單位的最大賣點是有兩個浴室，主人睡房屬套廁設計，在居屋間隔中較為罕見。設計師將單位間成兩房，餘下的房間就變成書房，沒有安裝間隔牆，與客廳連為一體。

設計單位以現代簡約及日式和風作設計風格，並以近年大熱的大地色系作為主色調，令全屋散發著和諧溫暖的感覺，每天回到家中都會感覺到溫馨感。地板是一屋的靈魂，設計師選擇用暖木色木地板，富有大自然的感覺。客飯廳電視櫃以吊櫃形式作設計，令到空間更具輕盈感，至於旁邊的高身衣櫃，木條子的設計帶有日式和風的味道。