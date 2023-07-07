住得好｜裝修新趨勢！圓弧型設計為家居增添藝術感

近年裝修其中一個新趨勢，是愈來愈多人喜歡用圓孤型的設計，應用在家中的室內設計上，減少傢俬的銳利夾角，空間更加變得柔和而舒適，令室內設計增添一份藝術感。以下是一些可以應用圓弧型設計的地方。

圓弧型設計入牆櫃 一體式設計令視覺有延伸效果

圓弧設計可以從大型傢俬著手，例如是家中的入牆櫃，以美孚新邨的這個單位為例，左方其實是牆身，中間至右方才是儲物櫃，設計師利用白色膠板覆蓋牆身，下方再加木條子做修飾，增添日式設計的元素，而這樣一體式的設計，令人視覺產生錯覺，祝覺上亦有延伸的效果。