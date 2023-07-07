住得好｜裝修新趨勢！圓弧型設計為家居增添藝術感

近年裝修其中一個新趨勢，是愈來愈多人喜歡用圓孤型的設計，應用在家中的室內設計上，減少傢俬的銳利夾角，空間更加變得柔和而舒適，令室內設計增添一份藝術感。以下是一些可以應用圓弧型設計的地方。
圓弧型設計入牆櫃 一體式設計令視覺有延伸效果
圓弧設計可以從大型傢俬著手，例如是家中的入牆櫃，以美孚新邨的這個單位為例，左方其實是牆身，中間至右方才是儲物櫃，設計師利用白色膠板覆蓋牆身，下方再加木條子做修飾，增添日式設計的元素，而這樣一體式的設計，令人視覺產生錯覺，祝覺上亦有延伸的效果。
除此之外，亦可以考慮用在儲物櫃內的內櫳上，令到沉悶的櫃身都頓時變成設計的焦點，亦可以大玩深淺顏色作對比，例如日出康城這個單位例子，以飾櫃展示物品，加上圓拱形的設計，藍與白色的對比營造地中海風情的感覺。
圓拱門設計曾風靡一時
圓弧型的設計當然少不了圓拱門，圓拱門設計源於歐洲中世紀羅馬式建築，數十年前在香港家居亦曾經風靡一時，現時通常以簡約的形態呈現，營造現代感較強的家居。這個貝沙灣單位例子，在進入寢區的走廊位置，以拱門作設計，並以金屬片作為飾面做修飾，頓時令空間帶點型格冷酷感，與旁邊的電視牆身做呼應。
圓弧型的設計方法，可以削弱空間的銳利感，創造出溫潤圓滑的感覺，令視覺充滿美感以及空間具趣味性，當然亦可以應用在室內其他地方，下次再談。
作者：好師傅裝修設計平台